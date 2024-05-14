熊本阿蘇火山觀光直升機 引擎故障緊急降落港男女乘客重傷

日本熊本縣一架遊覽阿蘇火山的觀光直升機，回程期間發生故障緊急降落，機師及兩名外國遊客重傷。當地傳媒指，兩名外國遊客均來自香港，其中三十多歲女乘客腰或盆骨骨折，機師則胸骨骨折，3人獲救時清醒。涉事直升機公司強調今次是在當地營運逾30年來首宗意外。

涉事直升機於昨中午約12時，在阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」(阿蘇カドリー・ドミニオン)飛行場起飛，遊覽阿蘇火山後回程時，機師聽到機尾位置發出怪聲，看儀表時發現異常、引擎轉速下降，須緊急降落，隨即通報有關方面。消防員其後在動物園以東約300米山頭、一個長者院舍附近的空地上，找到涉事直升機。日本放送協會(NHK)指，當中57歲機師胸骨骨折，兩名外國遊客分別為32歲男乘客及33歲女乘客，前者臉部受傷，後者腰或盆骨骨折，地面未有人受波及。國土交通省表示，直升機在緊急降落時受強烈衝擊，導致機師和乘客骨折。