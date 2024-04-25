熱咖啡飲一半感怪味 驚見成杯蟲 女子瞬間失明休克

在自動售賣機買咖啡要小心！外國一名女子喝了在西班牙馬略卡島機場購買的咖啡後，飲了一半才覺得味道有古怪，細看下驚見原來杯中有大量昆蟲。她隨即失去視力，並出現過敏性休克，幾乎死亡。
西班牙傳媒《Ultima Hora》報道，任職於航空公司的21歲女事主，早前在頌聖若安機場(Son Sant Joan airport)的自動販賣機購買一杯熱咖啡。約10分鐘後她喝了半杯，她注意到味道很奇怪，並感到噁心，未料仔細一看，竟見一堆「觸鬚和翅膀」——原來是為數極多的有翅膀昆蟲，在杯子周圍爬行。
突然失明 臉和喉嚨腫脹到呼吸困難
照片可見，半空杯子的側面黏著小昆蟲，不少浸在啡色液體中。女事主當時驚慌不已，立即衝進廁所，出來後卻發現自己突然失明，甚麼也看不見，立即告訴男友。
女事主的情況在短時間內急速惡化，她開始過敏性休克——臉和喉嚨腫脹到呼吸困難，然後失去知覺。機場醫療人員見狀立即給她注射腎上腺素和其他藥物，然後將她送院。女事主憶述︰「當我進入深切治療部(ICU)時，他們告訴我男友，「我們慶幸見到的不是屍體」，可見她的情況有多危急。
咖啡公司只肯退款 已報警求助
女事主在女子在ICU留醫36個小時後才出院，她慨嘆在ICU時孤身一人，身體多處插著喉管，難受不已。她不忿的稱，事發後她曾致電咖啡公司「我這樣做是出於善意，希望同類事情不會發生在其他人身上」，但對方的回應是會退回50美仙給她。女事主家人已向當地警方報案，聲言涉事售賣機現已關閉，顯然是維護不善，女事主揚言完全康復會繼續投訴追究，以防止同類事件再發生。報道未有提及女事主飲下的是何種昆蟲。