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國際
2024-08-14 18:38:38

熱帶風暴安比迫近日本　東京至名古屋新幹線周五全日停駛

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熱帶風暴安比路徑。(天文台圖片)

熱帶風暴安比路徑。(天文台圖片)

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強烈熱帶風暴安比將在周五（16日）接近日本。日本JR東海在今日（14日）公布，因應預計在沿線會有大雨及強風，故此會在周五停駛來往東京至名古屋之間的東海道新幹線班次，而名古屋至新大阪之間的列車亦只維持有限度的服務。

日本媒體指出，今次強烈熱帶風暴安比的威力，可能與2019年吹襲日本的颱風法西威力相似，有關的颱風造成千葉縣廣泛地區受到破壞，當中市原市有高爾夫練習場的鐵柱被跌倒，而千葉市亦錄得有紀錄以來最高的每秒57.5米風速。而在有關風暴後，千葉縣造成93萬戶停電。

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熱帶風暴安比將吹襲日本。(美聯社)

熱帶風暴安比將吹襲日本。(美聯社)

名古屋往來大阪有限度服務

因此日本JR東海在今日公布，因應安比接近將造成沿線的強風及暴雨，故此周五來往東京至名古屋的新幹線列車，會從頭班車到尾班車，全日取消，而周六（17日）亦會因應風暴後的檢查後，才確定恢復運作，故此從頭班車起可能會有部份班次出現取消或延誤的情況。至於名古屋來往新大阪的列車亦會取消，僅會安排每小時來回兩班的臨時列車運行。JR東海呼籲，旅客需要留意天氣及列車的行駛狀況，考慮改變行程，而周末前受影響的旅客可以進行退款。

至於其他新幹線，包括東北、上越、北陸、山形及秋田新幹線，也預計會在周五及周末受颱風的影響，部份或全線停駛。至於JR山手線、中央線等普通列車也可能會出現部份停駛的情況。而日本公路公司NEXCO亦表示，中部的高速風路可能在周五停止通行呼籲使用的人士留意。

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