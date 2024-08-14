熱帶風暴安比迫近日本　東京至名古屋新幹線周五全日停駛

強烈熱帶風暴安比將在周五（16日）接近日本。日本JR東海在今日（14日）公布，因應預計在沿線會有大雨及強風，故此會在周五停駛來往東京至名古屋之間的東海道新幹線班次，而名古屋至新大阪之間的列車亦只維持有限度的服務。

日本媒體指出，今次強烈熱帶風暴安比的威力，可能與2019年吹襲日本的颱風法西威力相似，有關的颱風造成千葉縣廣泛地區受到破壞，當中市原市有高爾夫練習場的鐵柱被跌倒，而千葉市亦錄得有紀錄以來最高的每秒57.5米風速。而在有關風暴後，千葉縣造成93萬戶停電。