熱浪侵襲｜倫敦有火車鐵路自燃起火　服務一度受阻

英國近日受熱浪侵襲，英格蘭和威爾斯大部分地區罕有地發出黃色警報，當局指高溫天氣或影響普羅大眾的健康，呼籲民眾注意高溫引起的潛在健康和交通問題，盡量留在室內及多喝水消暑。但高溫竟然令當地一個火車站的鐵路自動燃燒，一度影響火車服務。

綜合報道，英國倫敦南部巴特西區的火車站周一(11日)的鐵路起火燃燒，導致維多利亞到Brixton間的火車暫停服務。倫敦與東南鐵路公司的常務董事Steve White在事件發生後於Twitter發布鐵路起火照片，他感謝消防隊員在第一時間到場撲滅火災之外，亦感謝員工協助恢復營運。

因應氣候變化 部分地區服務減速 英國鐵路網公司表示，由於鐵路之間的枕木十分乾燥，因此可能一點火花就起火燃燒。該公司已經派員進行檢驗，確保行車安全。此外，由於持續高溫，氣溫上升會使鐵軌受熱超過原本設計的承受能力，在熱漲冷縮原理下，鐵軌可能會膨脹並彎曲；氣溫過高，也可能導致架空電纜下垂，影響火車供電，造成火車延誤。為因應氣候變化帶來的影響，鐵路公司已將部分地區的服務減速，以維護乘客安全。