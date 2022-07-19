熱浪侵襲｜法國大火蔓延　動物園上千動物急需撤離(有片)

法國熱浪來襲加上許多地區出現大規模野火，各地出現創紀錄高溫，其中在西南部持續延燒一周的吉倫特省森林大火，除了導致周邊1.6萬居民撤離，現在就連動物園也遭受威脅，當地一間動物園已失去了 4,200 公頃的森林，園方周一(18日)宣布撤離上千隻動物。

法國動物園協會(AFdPZ)周一表示，吉倫特省的動物園「Le zoo du Bassin d’Arcachon」將展開撤離動物行動。該協會主席Cecile Erny表示，根據當局的建議，園方將盡最大努力，將動物園所有動物撤離，運輸的裝箱行動已經開始。 延燒將近一星期的吉倫特省兩大野火，已燒毀超過1.5萬公頃森林，導致周邊1.6萬名居民撤離家園，並宣布撤離周邊的賽馬場與動物園。當局派出1,700名消防員控制火勢。

大規模動員、獨一無二的撤離行動 Cecile Erny指出，動物園已失去了 4,200 公頃的森林，該地區幾個動物園的獸醫與照護員帶著交通工具、運輸籠與獸醫器材陸續趕來，以協助這次的動物撤離行動並確保牠們安全和福祉，她說：「這是一次獨一無二的行動，相關人員大規模動員」，尤於靈長類動物等對煙霧敏感的動物，將被暫時移轉到波爾多郊區動物園「Pessac Zoo」，以待煙霧消散。

𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 Le Zoo du Bassin d'Arcachon va évacuer ses animaux face à l’avancée des incendies. #AFP #Gironde #Arcachon pic.twitter.com/hGSP9GnBgW — The News (@TNews_24) July 18, 2022