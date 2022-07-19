熱浪侵襲｜英男用陽光煮「英式早餐」　有網民唔客氣點餐

歐洲遭熱浪侵襲，英國今明兩天首度發出紅色極端酷熱天氣警告，英國一名男子日前在影片分享平台上傳一段影片，聲稱「在英國的陽光下做早餐，早餐做好了！」詎料最終雞蛋和煙肉都煮熟，影片吸引網民熱議，更有網民留言點餐。

《鏡報》(Mirror)報道，英國一名30歲男子Danny Haw日前在TikTok上傳一段影片。影片寫著「在英國的陽光下做早餐，早餐做好了！」男子表示，他覺得英國從來沒試過這麼熱，剛好最近買了一部雪櫃，就不妨試試能否用陽光在雪櫃上煮食物。影片中，男子透露拍攝影片的時間接近中午，他將在雪櫃上面的金屬面從容地放上兩片煙肉，之後又打了一隻蛋。食物在烈日下曝曬約半小時，沒想到再回來時，看到所有東西都熟了。男子更說吃了煎好的蛋，覺得這個實驗很有趣。還在影片加上「戶外煮飯」、「2022英國熱浪」、「明天轉烤肉」等標籤。

有網民曾試實驗不過失敗

這段影片引發網民熱議，大部分人都對陽光熱力竟能煮熟食物感到驚奇。有網民打趣地說「我要點餐，請給我一份英式早餐。」亦網民說，自己曾做過類似的實驗，不過失敗了。

英國今明兩天首度發出紅色極端酷熱天氣警告，氣象局預測英格蘭大部分地區今天氣溫或高達攝氏40度，打破2019年的38.7度最熱紀錄，明天氣溫甚至可能飆至43度。



