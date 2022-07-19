熱浪侵襲｜西班牙男挖壕溝阻山火險葬身煉獄 列車被火包圍乘客陷驚慌(有片)

熱浪侵襲下，西班牙北部昨錄得攝氏43度高溫，最少有20場山火仍未受控，西北部薩莫拉省有2人被燒死，分別為消防員和牧羊人。網上片段可見在該省塔瓦拉鎮，一名男子在火光熊熊田野裡駕駛挖泥車，試圖挖壕溝阻止火勢蔓延至其所住城鎮，結果險葬身火海煉獄。火勢猛烈挖泥車瞬間被火焰吞噬消失，未幾該男子從一片火紅中奔出逃命，衫褲被燒掉著火，其朋友指他嚴重燒傷。因山火接近路軌，薩莫拉省的列車服務須暫停。網上有片段顯示，西班牙北部鄰近葡萄牙邊境一列停下來的火車兩旁的田野猛烈燃燒，形成被火包圍情況，乘客看來驚慌失措。葡萄牙北部城鎮穆爾薩數個村莊撤離居民時，一對七十多歲夫婦駕車逃生時被大火吞噬，死於車廂內。當局正努力避免2017年山火燒死66人的悲劇重演。

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