熱浪侵襲｜西班牙高見47度　葡萄牙多處發生山火　英國錄近33度高溫

歐洲受熱浪侵襲，英國少見氣溫升到攝氏29度，部分地區錄得攝氏47度高溫。西班牙南部城市塞維利亞，烈日下氣溫高達攝氏47度，馬德里亦現42度高溫。高溫亦引發葡萄牙多處山火，至今造成最少29人受傷。

在西班牙南部城市塞維利亞，烈日下氣溫高達攝氏47度。其他地區，包括首都馬德里市中心出現攝氏42度高溫，馬德里居民表示，熱得太致命都要融化。

葡萄牙亦受到熱浪侵襲，上周高溫飆到攝氏40度並引發多處山火，當局派出超過3,000名消防員及60部飛機協助撲救，又指山火至今造成最少29人受傷，同時宣布禁止民眾進入部分山區及禁止在戶外生火。

在本周末，法國、德國和意大利的氣溫可能會超過40度。這股熱浪源於來自北非的熱空氣，當局指，鑑於這種天氣會削弱風力發電，呼籲民眾節約能源。