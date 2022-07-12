熱浪侵襲｜西班牙高見47度　葡萄牙多處發生山火　英國錄近33度高溫

歐洲受熱浪侵襲，英國少見氣溫升到攝氏29度，部分地區錄得攝氏47度高溫。西班牙南部城市塞維利亞，烈日下氣溫高達攝氏47度，馬德里亦現42度高溫。高溫亦引發葡萄牙多處山火，至今造成最少29人受傷。
在西班牙南部城市塞維利亞，烈日下氣溫高達攝氏47度。其他地區，包括首都馬德里市中心出現攝氏42度高溫，馬德里居民表示，熱得太致命都要融化。
葡萄牙亦受到熱浪侵襲，上周高溫飆到攝氏40度並引發多處山火，當局派出超過3,000名消防員及60部飛機協助撲救，又指山火至今造成最少29人受傷，同時宣布禁止民眾進入部分山區及禁止在戶外生火。
在本周末，法國、德國和意大利的氣溫可能會超過40度。這股熱浪源於來自北非的熱空氣，當局指，鑑於這種天氣會削弱風力發電，呼籲民眾節約能源。
英國預計熱浪會延續至周二
英國亦受熱浪影響，英國氣象局星期日發布極端天氣警告，預測星期一氣溫將攀升，其中英格蘭東部周一預料高達攝氏34度，中部及南部預料達33度，或打破上月17日，以攝氏32.7度創下的今年最高溫紀錄。
當局已向英格蘭及威爾士局部地區，罕有發出第三級別黃色警報，預計這一波熱浪會延續至周二，指高溫天氣或影響普羅大眾的健康，呼籲民眾注意高溫引起的潛在健康和交通問題，盡量留在室內及多喝水消暑。
Thousands of firefighters have been battling multiple wildfires in central and northern Portugal.— AFP News Agency (@AFP) July 11, 2022
The blazes come amid an intense heatwave in Portugal, with temperatures reaching over 40 degrees Celsius (104 degrees Fahrenheit) this weekhttps://t.co/iCLfMiTjzY pic.twitter.com/CsC3HMfS5D