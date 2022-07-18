熱浪引發五國山林大火 葡萄牙熱死659人西班牙360亡

歐洲多國遭熱浪侵襲，其中葡萄牙和西班牙情況尤為嚴重。葡萄牙自上周二起氣溫不斷上升，最高達至攝氏47度，當局上周六稱，過去7天659人死於熱浪。鄰國西班牙也熱爆，最高錄得45.7度，造成360人死亡。炎熱乾燥天氣也令兩國、法國、希臘和克羅地亞發生山林大火，逾1萬人需疏散，有人形容「像世界末日前」。

葡萄牙衛生部稱，熱浪死亡個案大部分是長者，上周四死亡人數達到高峰，有440人；當天數個省份氣溫都超過40度，中部維塞烏地區的氣象監察站更錄得47度高溫。該國同時遇嚴重乾旱，在今波熱浪侵襲前，至6月底全國已有96%土地屬嚴重或極端乾旱。葡萄牙氣溫周末稍為下降，令連日的多場山火至昨日縮減至兩個火場，一名機師投擲水彈撲滅山火時不幸墜機身亡。葡萄牙今年已有3萬公頃土地被山火燒毀，是自2017年夏天以來最大面積，當時約100人死於山火。

英國或破紀錄達40度

西班牙和法國的山火蔓延，西班牙南部馬拉加省旅遊勝地米哈斯鎮，逾3,000人需疏散。有遊客稱，「火勢來得很快……初時我不以為意，以為已受控，當火燒向我們時我很震驚。」法國西南部吉倫特省的山火波及逾1.1萬公頃土地，逾1.4萬人已撤離。法國氣象局預料周日南部地區氣溫達41度，周一氣溫或破紀錄。希臘周末則現71處山火。英國也首度發出「極端炎熱」警告，英格蘭部分地區周一和周二或破2019年38.7度紀錄，高達40度。