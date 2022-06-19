熱浪襲歐洲 西班牙46℃法國43℃

西歐國家過去數天迎來最早到的夏季熱浪，從法國至英國氣溫都超過攝氏30度。最早遭熱浪侵襲的西班牙，當局指部分地區昨日氣溫高逾40度，東北部城市薩拉戈薩(Zaragoza)更達42度；北部畢爾巴鄂(Bilbao)在烈日當空下熱焫焫，街上溫度顯示器的數字是46度！法國氣溫過去一周也一直高企，全國近四分三人口，即約4,500萬人所居地區發出紅色或橙色高溫警告，學校因紅色高溫警告而停課；其中西南部城市比亞里茨(Biarritz)昨錄得攝氏42.9度，為當地19年來最高溫，打破2003年8月的40.6度紀錄。

「吹來的熱風像來自沙漠」 世界氣象組織稱，西班牙和法國部分地區的氣溫較往常同期高出10度，那是很大的增幅。錄得42度高溫的西班牙薩拉戈薩，有攤販兼農夫說，「情況令人十分擔心……5月的氣溫早已達34度、35度，現在6月像有44度。」另一在街上樹蔭下發售彩票的攤販指吹來的熱風像來自沙漠，「這不尋常……每年這個時間氣溫通常宜人，不會如此熱」。西班牙高溫乾燥天氣加上大風，更導致部分地區發生山火，於西北部薩莫拉的庫萊布拉山脈，近2萬公頃土地燒毀後仍未救熄，有14個村莊需疏散。

法國75年來最早熱浪 法國的高溫天氣已持續一周，至上周五已超過39度。巴黎氣溫昨接近40度，到了晚上8時氣溫仍有37度。對居於狹小老舊房屋的民眾來說苦不堪言，有70歲居民說熱到無法入睡，「我不停起身走來走去，去完浴室，又去飲水，然後坐下來看電視，直至凌晨2時」。法國氣象局氣候學家說，今次是該國自1947年以來最早的熱浪，上周五已有11個地區的溫度打破6月紀錄。