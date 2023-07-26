熱浪觸發山火｜火燒地中海國家逾40人死 10士兵遭烈焰包圍殉職 希臘意大利西西里失控(多圖)

地中海國家因熱浪觸發山火，造成超過40人死亡，主要來自北非國家阿爾及利亞，有34人遇難，包括10名協助居民疏散的士兵，他們遭山火包圍殉職。希臘和意大利西西里島的火勢未受控，希臘有3人死於山火，包括兩名撲救山火飛機的機師。西西里機場一度受山火威脅，需短暫關閉。
熱浪觸發山火｜希臘3人死亡 當局：6地區「極度危險」
希臘部分地區料氣溫上升至44度，除了羅德島，另兩個度假勝地尤比亞島(Evia、又稱埃維亞島)和科孚島(Corfu)的山火也一發不可收拾。尤比亞島有救火飛機墜毀，兩名機師死亡，當地一名自周日失蹤的41歲畜牧業者，燒焦遺體於一間遍遠的棚屋被發現。羅德島近日已疏散逾2萬居民和遊客。有機場人員稱，逾5,000遊客已飛回國，在周日至周二有逾40班緊急航班離境。希臘民間保護部門周三警告，希臘13個地區中有6個的山火形勢「極度危險」。
熱浪觸發山火｜ 意大利4人遇難 熊熊火光逼近西西里機場
意大利經歷極端天氣，南部遭風暴吹襲，西西里島和部分南部地區則發生山林大火。鄰近巴勒莫(Palermo)一對七十多歲夫婦死亡，他們的房屋受山火波及，另有一名88歲老婦也遇害。在西西里以東的卡拉布里亞(Calabria)，一名98歲老翁遇難。當局發放的照片可見，西西里火勢猛烈，機場外更是火光熊熊，一度要關閉。大風加上極乾燥的林木令各地山火撲救困難。阿爾及利亞當局稱，自周日起80%火場已撲滅，目前仍持續出動約8,000人、數百消防車和飛機救火。