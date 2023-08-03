熱浪｜南韓熱焫焫一樣物品銷售升一倍 男人也罕有用

南韓連日炎熱，今日各地氣溫介乎33至38度，有一樣物品料不到成為防暑熱銷品——遮；因太陽太毒太熱，無論男女老少出街都擔遮，傘子的銷售量由7月25日至31日竟上升107%，與去年同期相比超過1倍。樂天百貨店表示，傘子的銷售量上升了45%，而且在落雨後大增60%。《南韓先驅報》稱，熱天擔遮過去通常是中年婦女，而今次銷售增加主要由三十、四十多歲人士帶動，與去年相比，這個年齡組別的銷量上升11%。

南韓男性和年輕人一向都較少擔遮擋太陽，但一名24歲女大學生受訪時稱，「用了傘子後，感覺沒有那麼熱。這些天，太陽猛烈灼熱，但有傘子後，不覺得熾熱。」根據日本的研究，擔遮令體感溫度最多可減7度，與帽子相比更能抵擋太陽紫外線。