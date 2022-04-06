熱話Fact Check｜索羅斯撐烏被俄羅斯通緝？又俾中國列為恐怖分子？

有金融大鱷之稱的富豪索羅斯(George Soros)於1993年成立「開放社會基金會」 (Open Society Foundations)，為各地民間組織提供資金支持，聲言旨在推動民主。一則於上月底在Facebook及Twitter流傳的貼文，稱俄羅斯不滿批評索羅斯介入烏克蘭戰事，成為烏克蘭的主要「打手」(main promoter)，已向索羅斯發出拘捕令，並指中國官方亦已宣布索羅斯是全球恐怖分子。貼文旋即獲逾2萬次讚好及逾6,700次轉發，但貼文只對了一半，其餘一半屬加鹽加醋。

索羅斯「開放社會基金會」被俄列黑名單

事實上，俄羅斯通緝索羅斯的消息，已在網上流傳多年。其中在2015年，「開放社會基金會」及其分支「開放社會研究所」(Open Society Institute)被俄羅斯列入黑名單，指其威脅俄羅斯國家安全後，亦有類似消息傳出。克里姆林宮於2018年向美聯社稱，俄方並沒有向索羅斯發出國際通緝令；同年獨立fact check組織FactCheck.org亦查明，「開放社會基金會」及「開放社會研究所」被禁屬實，但俄方通緝索羅斯則屬「老作」。

隨著近日烏克蘭戰事成為國際焦點，索羅斯被俄通緝的傳聞又再被翻炒。美媒向「開放社會基金會」查詢，基金會否認索羅斯分別被中俄官方列為恐怖分子及通緝；而讓各國政府分享罪犯資料的國際刑警網站，亦沒有任何國家把索羅斯列為通緝犯。此外，俄羅斯政府網站及美國駐俄大使館網站，均沒有提及俄方通緝索羅斯的消息。

環球時報轉述印媒 斥索羅斯「經濟恐怖分子」

至於中國官方列索羅斯為「恐怖分子」之說，亦不屬實。「出處」相信是內地《環球時報》去年9月一篇評論文章，題為「這個『全球經濟恐怖分子』，正盯著中國！」批評索羅斯唱衰中國經濟，然而文中有提到「全球經濟恐怖分子」的指稱是轉述印度傳媒，「有印度媒體的大標題相當直言不諱︰『印度必須提防全球經濟恐怖分子喬治．索羅斯」。美媒查明印度傳媒《Goa Chronicle》去年2月15日曾以此形容索羅斯；而中國官媒及政府網站，均不見索羅斯被官方列為恐怖分子的消息。因此，索羅斯被俄通緝、被中國官方列為恐怖分子的傳聞，並不真確。