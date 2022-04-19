熱話Fact Check｜逾百年前全美首位空姐照片曝光 點知竟然係佢……

有網民發布聲稱是其曾祖母攝於1914年的照片，指她是首位美國空姐，引起網民熱議。(互聯網)

近日網上流傳一張照片，聲稱展示了1914年美國首位空中小姐的花容月貌，旋即引發網民議論……兼爆笑，也令部分網民爭住上傳祖母當年的照片，驚訝大家的樣貌竟然一模一樣！

本月9日出現於Facebook的一則貼文介紹說︰「1914年我的曾祖母」，「她是1914年1月1日美國首個商業航班的首名空姐」。有網民隨即表示覺得奇怪，「因為她跟我的曾曾祖母Fanny長得一模一樣」，並展示聲稱是Fanny跟哥哥、牛仔褲品牌Levi's創辦人Levi Strauss的合照；另一位網民異口同聲說「撞樣」，稱原貼中的女士，「跟我的曾祖母很像……她是一位著名的動物訓練師！曾與(著名魔術及馴獸師組合)Siegfried & Roy巡迴，很厲害！」

「美國首名空姐」跟多位網民祖母撞樣？

另一網民則展示其祖母的中學時期照片，說祖母「當時正舉手問老師問題」，驚訝祖母跟樓主的曾祖母撞樣。

難得的是，有一位認真網民指出，美國首位空姐在1930年才出現，斥樓主講大話，指從相中人的衣著太暴露，推斷照片是來自科幻節目。這位網民認真的回答，同樣引起其他網民哄堂大笑。

真相是，原貼中的「曾祖母」空姐，其實是近日宣布再度爆孕的美國女歌手Britney Spears，於其04年經典歌曲《Toxic》內的打扮！至於多位網民聲稱撞樣的多位「祖母們」，也全部都是Britney Spears、全部都是吹水開玩笑。而今次的「原po」其實2021年亦曾流傳過。

慘遭嘲笑的該位認真網民，其實說對了。根據美媒解說，美國首個載客航班，確實於1914年1月1日啟航，其於佛羅里達州聖彼得堡市(St. Petersburg)起飛，23分鐘後飛抵佛州坦帕市(Tampa)，不過航班上並沒有空姐。直至1930年5月15日，美國才出現首名空姐Ellen Church，在機程達20小時、由加州奧克蘭 (Oakland)飛往伊利諾伊州芝加哥(Chicago)的航班服務，創造歷史。