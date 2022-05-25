熱話Fact Check｜阿斯利康新冠疫苗引致猴痘爆發？食肉感染？

在非洲中部和西部流行的猴痘突然在歐美爆發，引起其起源、傳播和徵狀陰謀論之說，網上傳出這只是掩飾接種太多新冠疫苗引發的帶狀疱疹(俗稱生蛇)，甚至說是阿斯利康新冠疫苗導致爆發。也有指在英國食肉類會感染猴痘，以及來自中國武漢實驗室；大陸微博也有傳是美國實驗室蓄意洩漏，現在傳至最少12個國家，有關帖文至周一吸引逾5,100萬人次瀏覽。

猴痘不是生蛇 被形容為印度醫療資訊網站的內容農場Health Site，曾以生蛇的圖片解說猴痘，遭網民迅速發現，並在社交網瘋傳並指這證實全球爆發猴痘屬「造假」。猴痘和生蛇雖由兩種不同病毒引起，但均可導致發癢的水疱。不過，生蛇的皮疹通常出現腹部、胸部，以及只在一邊身出現，而猴痘的皮疹通常由臉部開始，並蔓延至其他身體部位，包括生殖器官。網民卻藉Health Site刊登的圖片，作為證據證明猴痘爆發其實只是生蛇。陰謀論者更張貼看來是假的加拿大電視台截圖，指在加拿大發現的95%懷疑個案最後證實是生蛇，但事實卻不是。 新冠疫苗不會引發猴痘 反新冠疫苗者則利用上述假消息，聲稱猴痘是用來掩飾新冠疫苗的副作用，部分人指那是疫苗的不良反應。事實上，現時使用的新冠疫苗，沒有一種會引發猴痘。根據美國過敏、哮喘及免疫學學會，紀錄顯示有數宗個案在接種信使核糖核酸(mRNA)新冠疫苗後只出現生蛇。生蛇罕有會導致死亡，而猴痘估計在100人染疫中有1人死亡。另一個不實說法是阿斯利康新冠疫苗引發猴痘，有網民張貼該款疫苗的小冊子，阿斯利康疫苗成份包括黑猩猩腺病毒傳染媒介，令有關虛假說法似層層。阿斯利康疫苗使用的黑猩猩腺病毒傳染媒介，在基因改造後並不含毒性，只含新冠病毒帶有的物質令身體辨別出新冠病毒，從而令免疫系統產生反應。

猴痘不一定是從猴子感染 猴子不一定是傳染猴痘的「元兇」。衛生專家多年來搜尋猴痘的自然出處卻無確實答案。該病毒的命名緣自在1950年代末，首次在實驗室猴子身上發現它。自此，在西非和中非有多種動物被指是該病毒的可能宿主，包括非洲松鼠、甘比亞巨鼠、榛睡鼠和靈長類動物。就如水痘的英語名稱chickenpox，該病毒與雞(chicken)並無關係，而是水痘疹子外表有如被雞啄出的印痕，因而命名。 食肉不會感染猴痘 網上也瘋傳英國衛生當局NHS在猴痘爆發時對「食肉人士」發出的警告，遭網民錯誤引用變成衛生當局指「任何人在英國食肉類會感染猴痘」。NHS確實有指若食用未煮熟受感染動物的肉，有可能感染猴痘，但那只涉猴痘流行國家的野生動物，例如尼日利亞和喀麥隆，猴痘暫時還未傳染至中、西非以外地區的動物。美國疾控中心則指，處理野生動物肉類時或引至動物傳染人類。猴痘病毒可經破損皮膚、呼吸道，或是眼、鼻或口腔進入人體，亦可由性行為感染，以及接觸受感染動物，例如猴子、老鼠和松鼠而傳染。接觸過被病毒污染的物品，如床單被褥和衣物亦可染病。