熱話Fact Check｜驚人片段揭太平洋與大西洋海水原來「撈唔埋」？專家解畫 (有片)

常說河水不犯井水，原來太平洋和大西洋海水原來也互不干犯，撈唔埋？近日網上流傳影片，顯示聲稱是太平洋及大西洋交界的狀況，可見兩種海水呈不同顏色，猶如楚河漢界般果然溝唔埋。影片沒有經過加工，但專家說太平洋及大西洋「撈唔埋」是假的，咁究竟發生咩事？

網上流傳 太平洋大西洋海水不能混和

4月27日一則Facebook貼文稱︰「為何太平洋及大西洋不會混在一起。因為太平洋的粘土成分較高，而大西洋則含鐵量高。粘土和鐵不會混和。」聽起來好像蠻有根據。貼文並附以一段在船上所攝短片，可見海面交界分明，一邊深藍，另一邊則淺藍，有晒證據咁喎。片段在一周內迅吸逾100萬次觀看。

片段攝於加拿大喬治亞海峽(Strait of Georgia)

然而，有圖有片未必有真相。該段影片其實是攝於加拿大西部一處咸淡水交界位置，而並非太平洋與大西洋！根據營運片中船隻的船公司BC Ferries指出，片段拍攝位置是位於加拿大大陸與溫哥華島之間的喬治亞海峽(Strait of Georgia)、弗雷澤河(Fraser River)河帶有大量沉澱物的淡水，流入咸水海峽的交界處。有專家稱，片中的情況常見於5至6月，大量雪山融冰後的水流入弗雷澤河，而河水再湧入海峽之時。

「全球海洋輸送帶」混和海水

那麼太平洋及大西洋海水其實究竟撈唔撈得埋？美國太空總署的海洋攝影師威利斯(Josh Willis)向美媒表示，「大西洋及太平洋(海水)是會混和的」，指各大洋有名為「全球海洋輸送帶」(The Global Ocean Conveyor)現象，把海水循環交換。他並指出，原帖中聲稱的「粘土和鐵」，並不會影響海水混和。