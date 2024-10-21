燒錢誓保特朗普回朝 馬斯克日派780萬獎金催票

目前距美國大選尚餘不足兩周，共和民主兩黨候選人特朗普及賀錦麗集中火力在關鍵搖擺州份拉票。科技大亨馬斯克則繼續「泵水」撐特朗普，承諾每日隨機向一名簽署支持言論自由和擁槍權的選民派發100萬美元(約780萬港元)。 賀錦麗前日分別在喬治亞州亞特蘭大和密歇根州底特律拉票，並找來著名男歌手Usher和女歌手Lizzo站台。賀錦麗呼籲支持者踴躍投票，別在大選日留遺憾。亞特蘭大和底特律選民以非白人佔多，賀錦麗須在這些城市和市郊大勝，才能重演總統拜登上屆在喬州和密州獲勝一幕。這兩州以及北卡羅來納等搖擺州份，日前已開始提前投票。

但賀錦麗兩位站台紅人，恐怕還是被馬斯克搶去風頭。馬斯克前日在搖擺州賓夕法尼亞州出席「美國政治行動委員會」(America PAC)活動時，宣布每日隨機抽出以上獎金，直至大選日，並即場在與會者中抽出一人獲獎(所有與會者事前均已作網上聯署)。馬斯克表示這位名叫John Dreher的得獎者事前不知情，「我們這100萬美元的唯一要求，是你成為請願書的代言人，真的就是如此。」

「聯署有獎」被指走法律罅 有關獎金只限來自搖擺州份的選民獲得，他們須在美國政治行動委員會網站聯署，支持保障言論自由的憲法第一修正案及擁槍權的第二修正案。該組織是馬斯克為特朗普籌募選舉資金而成立，據報捐款者迄今只得他一人。據聯邦選舉委員會上周公布的文件，馬斯克過去3個月已捐出約7,500萬美元(約5.85億港元)予該組織。馬斯克較早前曾宣布，民眾每推薦一名住在搖擺州份的人士，聯署上述的網上聲明，就可獲得47美元(約365港元)獎金。聯署須提供個人資料，被視為「走法律罅」為特朗普尋找未登記的選民。馬斯克批評傳媒對47美元獎金的活動報道不足，因此決定加大獎金至100萬美元。他在集會上重申，一旦賀錦麗當選，今次將是美國最後一場大選；又指特朗普是真正能為國家帶來轉變的人，因此才會兩度遇刺，反觀賀錦麗只是傀儡，暗殺她是毫無價值，故無人會這樣做。

海外大注碼押特朗普勝選 目前多項民調顯示賀錦麗支持度稍高於特朗普，但優勢處於誤差範圍。加密貨幣預測平台(用加密貨幣押注於不同事件)Polymarket上，據報突有4個帳戶向特朗普當選下重注，涉額3,000萬美元(約2.34億港元)。該平台禁止美國人落注美國大選，消息人士亦指落此重注者不是美國人，隨即引發猜測。據報該平台目前有60%注碼認為特朗普會贏，40%認為賀錦麗將當選。