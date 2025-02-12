爆上任後兩人曾通電話 特朗普：與習近平私交很好

美國總統特朗普第二任期甫開始，便像首任期以關稅作為與其他國家的談判籌碼，連歐盟等盟友也不例外。他對中國貨品加徵關稅挑起兩國貿易摩擦，但受訪時表示，喜歡國家主席習近平，聲稱他們私人交情很好，並透露上任後曾與習近平和中國官員通電話。特朗普未有透露與習近平的談話內容。在北京，外交部無正面回應有關報道，只提兩人於1月17日，即特朗普就職前的公開通話。

在友好傳媒霍士新聞周一播出的訪問中，主持人問特朗普在就職後有否與習近平交談，他回答「有，我有與他說過話，也與他的人通過話。」但無提及具體時間和討論內容。特朗普又補充說「我們私人交情很好」，亦認為他較任何人更了解習近平，也較任何人更了解北韓領導人金正恩。美國對進口中國貨品加徵10%於上周二生效時，特朗普曾稱不急於與習近平通話，以緩和兩國新一輪貿易戰。兩人在上月17日的對話中，談論TikTok、貿易和台灣等議題。