爆上任後兩人曾通電話 特朗普：與習近平私交很好

美國總統特朗普第二任期甫開始，便像首任期以關稅作為與其他國家的談判籌碼，連歐盟等盟友也不例外。他對中國貨品加徵關稅挑起兩國貿易摩擦，但受訪時表示，喜歡國家主席習近平，聲稱他們私人交情很好，並透露上任後曾與習近平和中國官員通電話。特朗普未有透露與習近平的談話內容。在北京，外交部無正面回應有關報道，只提兩人於1月17日，即特朗普就職前的公開通話。
在友好傳媒霍士新聞周一播出的訪問中，主持人問特朗普在就職後有否與習近平交談，他回答「有，我有與他說過話，也與他的人通過話。」但無提及具體時間和討論內容。特朗普又補充說「我們私人交情很好」，亦認為他較任何人更了解習近平，也較任何人更了解北韓領導人金正恩。美國對進口中國貨品加徵10%於上周二生效時，特朗普曾稱不急於與習近平通話，以緩和兩國新一輪貿易戰。兩人在上月17日的對話中，談論TikTok、貿易和台灣等議題。
鋼鋁關稅3月12日生效
加拿大影響最大
加拿大也成特朗普第二任期的關稅戰目標，他一直不滿與加國的龐大貿赤。他周一正式宣布，3月12日起向入口鋼鋁徵收25%關稅，沒有國家可獲豁免。有關徵稅波及美國盟友影響關係，加國是美國鋼鋁最大輸入國，受影響最大。墨西哥是美國鋼材第三大輸入國，日本和南韓也是主要供應國。美聯社稱，中國產能過剩鋼材售價低，美國早以貿易壁壘政策阻截中國鋼，中國佔美國去年鋼入口不足2%，輸入量僅排第10位。澳洲和南韓均尋求與特朗普另達協議免徵稅。
報道指，特朗普在首個任期也對鋼鋁徵稅，舒緩美國生產商的競爭壓力，但下游商家卻承受苦果，外國鋼鋁徵稅後變貴，本地生產商也坐地起價。下游商家因關稅，生產額跌近35億美元(約273億港元)。拜登政府上台後，取消對加國和歐盟的鋼鋁徵稅，特朗普再上台令商家再度受關稅影響。