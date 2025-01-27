爆買不再 日本變招農曆新年吸引中國客 全日空、Donki Donki有何招數？

連鎖零售折扣店「Donki Donki」表示，近年已很難看到中國客「爆買」的景象。(資料圖片)

春節長假開始，日本是中國人海外旅遊目的地首選之一，《讀賣新聞》報道，因為國內經濟低迷，中國人過去在日本「爆買」的消費熱潮不再，日本旅遊業推出新招吸引中國客。

中國今年春節從年廿九開始放假，放到2月4日初七共8日。從1月14日到2月22日這段期間，估計有90億人次出遊，按年增7%創新高。

《讀賣新聞》報道，根據東京市場調查公司Intasect Communications去年12月對中國人進行的調查，春節假海外旅遊目的地，日本以24%位居首選，其次是東南亞國家22%，南韓17%。