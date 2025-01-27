爆買不再 日本變招農曆新年吸引中國客 全日空、Donki Donki有何招數？

春節長假開始，日本是中國人海外旅遊目的地首選之一，《讀賣新聞》報道，因為國內經濟低迷，中國人過去在日本「爆買」的消費熱潮不再，日本旅遊業推出新招吸引中國客。
中國今年春節從年廿九開始放假，放到2月4日初七共8日。從1月14日到2月22日這段期間，估計有90億人次出遊，按年增7%創新高。
《讀賣新聞》報道，根據東京市場調查公司Intasect Communications去年12月對中國人進行的調查，春節假海外旅遊目的地，日本以24%位居首選，其次是東南亞國家22%，南韓17%。
受疫情影響，中國從2020年1月起限制海外團體旅遊，至2023年2月對20個國家有限度解禁，同年8月進一步對日本在內的78個國家、地區解禁團體旅遊。由於日本放寬簽證申請條件，預料訪日旅客人數將增加。
研究員：中國人沒太多餘錢去旅遊花費
與2019年相比，2024年的訪日旅客總數增加16%，但中國旅客卻減少27%。訪日旅客的人均旅遊消費總額增長43%，但中國旅客卻僅增長30%。Sompo Japan保險公司研究員小池理人指出：「中國正受到房地產不景氣影響，經濟持續低迷，沒有太多餘錢去旅遊花費，現在已看不到當初爆買潮的中國了。」
日本企業有何招數吸引中國客？
受此影響，日本企業想出新招，期望吸引中國客。例如全日空(ANA)對中國旅客推出「國內線轉機免費」優惠，國際線加上日本國內線班機，票價只收國際線，希望吸引春節赴日旅遊的中國客。
此外，傳媒機構「阪神內容連結」的大阪相撲體驗設施，從1月下旬起提供中文公演，使用中文講解，並讓遊客進行相撲體驗。這是該設施首次提供英語以外的外語公演。
連鎖零售折扣店「Donki Donki」表示，近年已很難看到中國客「爆買」的景象，該店正努力針對訪日旅客的國家和地區偏好，開發零食等原創商品，以滿足不同顧客的需求