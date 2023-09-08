爭分奪秒｜探險家腸胃出血被困地底1公里　逾170名救援人員營救(有片)

一名來自美國的洞穴探險家周四(7日)傳出受困在土耳其南部的地下洞穴，除了深度達3280英尺(約1公里)，這名探險家還有腸胃出血的情況，雖然已有來自多國、約150名救援人員，包括醫生已抵達其身邊治療，不過，救援難度高到令專家坦言這是一場挑戰。

綜合報道，這名來自美國的洞穴探險家是現年40歲的Mark Dickey，他早前與另外3名美國同好前往土耳其南部托魯斯山脈(Taurus Mountains)的莫爾卡洞穴(Morca Cave)地下約1,000公尺深處探險。土耳其「洞穴探險聯合會」(TUMAF)發聲明指，Mark於上周六(2日)在探險途中突然出現「腸胃出血」的狀況，並提到他除了不斷失血，胃裡的液體也在流失。