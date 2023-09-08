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2023-09-08 16:25:00

爭分奪秒｜探險家腸胃出血被困地底1公里　逾170名救援人員營救(有片)

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探險家腸胃出血被困地底1公里，逾170名救援人員營救。(FB)

探險家腸胃出血被困地底1公里，逾170名救援人員營救。(FB)

一名來自美國的洞穴探險家周四(7)傳出受困在土耳其南部的地下洞穴，除了深度達3280英尺(1公里)，這名探險家還有腸胃出血的情況，雖然已有來自多國、約150名救援人員，包括醫生已抵達其身邊治療，不過，救援難度高到令專家坦言這是一場挑戰。

綜合報道，這名來自美國的洞穴探險家是現年40歲的Mark Dickey，他早前與另外3名美國同好前往土耳其南部托魯斯山脈(Taurus Mountains)的莫爾卡洞穴(Morca Cave)地下約1,000公尺深處探險。土耳其「洞穴探險聯合會」(TUMAF)發聲明指，Mark於上周六(2)在探險途中突然出現「腸胃出血」的狀況，並提到他除了不斷失血，胃裡的液體也在流失。

Mark於上周六(2日)在探險途中突然出現「腸胃出血」的狀況。(YouTube) Mark被困地下約1,000公尺深處。(TUMAF) 救援人員商討營救方法。(TUMAF) 莫爾卡洞穴(Morca Cave)。(網上圖片) 莫爾卡洞穴(Morca Cave)。(網上圖片)

救援行動最快需要10

提供協主的國家包括保加利亞、克羅地亞、匈牙利、意大利、波蘭和土耳其逾170人，當中包括醫生、照顧迪基的護理人員和經驗豐富的洞穴探險家，已經建立1條長達1,040公尺的通話電線，已有1名匈牙利籍的醫生在救援人員的引導下到Mark所在之處並進行初步治療，惟因為洞穴的出入口太窄、擔架無法通過。TUMAF負責人Bulent Genc指出「救援行動最快需要10天，但如果Mark病情好轉，時間可能會縮短，同時如果情況惡化，時間將會拖得更長。據指，Mark已經停止嘔吐且能吃東西，目前已能自行站立，醫生仍在評估他是否能憑自身力量脫困。

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