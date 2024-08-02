爭奪有色人種選票 特朗普：賀錦麗忽變黑人

美國民主黨換人選總統，共和黨候選人特朗普也改變策略，由針對總統拜登的「老人牌」變成「種族牌」，爭奪有色人種的選票。他指代替拜登出選的副總統賀錦麗，過去一直自稱是印度裔美國人，近年才忽然強調有非裔血統，「變成黑人」。賀錦麗回應稱，特朗普再次搞分裂和不尊重。特朗普過去也曾質疑前總統奧巴馬的種族背景，指他不是美國出生。
特朗普周三出席全國黑人記者協會年會，約有1,000人出席。他發言時提到，「她(賀錦麗)一直是印度血統，也一直只宣揚其印度血統；我並不知她是黑人，直至數年前，她突然變成黑人，現在想被視為黑人」。在場有小部分人發出嘲笑聲。特朗普續稱，「我不知道她究竟是印度人抑或是黑人？兩者我都尊重，但她顯然不是，因她一直稱自己是印度人，卻突然改變成為黑人。」
在會上，美國廣播公司黑人女記者兼主持Rachel Scott列出特朗普過去涉種族歧視的言論，問他為何黑人選民要支持他。特朗普回應稱，此提問「恐怖、敵視和丟臉」，又說美國廣播公司是「假新聞」電視台。他稱自己是自林肯以來，為黑人貢獻最多的美國總統。特朗普又重提，6月首場總統電視辯論時，聲稱南美非法移民會搶去Black jobs(黑人工作)的講話。當時曾引起部分黑人領袖炮轟Black jobs用詞標籤黑人工種。Scott問特朗普Black jobs究竟是指甚麼，他答「是指任何人的工作」。
賀錦麗：老調重彈
賀錦麗擁有印度和牙買加黑人血統，一直以來都稱自己為黑人和亞洲人，也是首位黑人和亞裔美國人成為副總統。她周三在侯斯頓出席一個非裔婦女聯誼會活動時稱，特朗普有關言論令人想起他出任總統4年的情況，形容這是老調重彈，特朗普再次搞分裂和不尊重，「美國人值得更好的(總統)」。自賀錦麗篤定代替拜登出戰後，在網上遭到大量的性別和種族歧視攻擊，有極右的社交網帳戶質疑她的種族身份。有共和黨領袖促請黨內議員不要人身攻擊，應集中在賀錦麗於政策上的觀點。但特朗普堅持像過去一樣使用羞辱對手的言辭，在一個競選集會上說，「我不會變得友善」。