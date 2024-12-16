父女遊雲頂疑遇迷魂黨 驚揭對方身上有「這種味」

女事主稱一名陌生女子抱住小孩(箭咀)靠近其父親，身旁還有一名高大男子，懷疑2人是迷魂黨。(互聯網)

內地社交媒體「小紅書」上一名女子發片，稱早前跟家人在馬來西亞雲頂旅遊時，懷疑遇上迷魂黨，父親不尋常地笑著回應對方的要求，幸女事主及時發現，把父親拉走。

女事主表示，當日跟家人在雲頂的美食街買食物時，一名陌生女子抱著小孩走近她父親，並跟他說話。

迷魂黨｜陌生女子挨身叫女事主父親買油條

女事主稱，當時該名華人女子「緊靠我爸，身體和孩子幾乎貼在我爸身上，重複3次對我爸說『你可以買一根油條(油炸鬼)給我的孩子吃嗎？」