父女遊雲頂疑遇迷魂黨 驚揭對方身上有「這種味」

內地社交媒體「小紅書」上一名女子發片，稱早前跟家人在馬來西亞雲頂旅遊時，懷疑遇上迷魂黨，父親不尋常地笑著回應對方的要求，幸女事主及時發現，把父親拉走。
女事主表示，當日跟家人在雲頂的美食街買食物時，一名陌生女子抱著小孩走近她父親，並跟他說話。
迷魂黨｜陌生女子挨身叫女事主父親買油條
女事主稱，當時該名華人女子「緊靠我爸，身體和孩子幾乎貼在我爸身上，重複3次對我爸說『你可以買一根油條(油炸鬼)給我的孩子吃嗎？」
據報女事主的父親在行程中從未消費，卻想也不想，笑著連聲答應陌生女子的要求，「哦哦哦，買油條！」女事主見狀立即上前大力拍打父親膊頭，並把他拉走。
沒料事情還未完，女事主稱之後有一名「疑似同黨的一個高個子男人走過來，用不屑的語氣冷嘲熱諷『抱這麼緊啊(指女事主擁抱著父親)？需不需要抱這麼緊？」男子更回頭瞪女事主。
迷魂黨｜女事主父親憶述︰陌生女身上有「茉莉花香氣」
事後女事主父親憶述陌生女子上前說話時，身上瀰漫一股「淡淡的茉莉花香氣」，他一聽到她說話就自動回應，並沒有細想。女事主提醒民眾旅行時遇到陌生人主動靠近，須提高警覺。
迷魂黨｜另一女子在吉隆坡商場遇3人迷魂黨「有刺鼻氣味」
除了今次事件，今年9月亦曾有報道指，一名女子在吉隆坡一個購物中心遇到迷魂黨，同樣是主動上前攀談，包括3名華人男女，問女事主是否當地華人，並吐苦水稱自己及老闆在雲頂花光了旅費，信用卡又用不了，想要錢買食物給孩子。幸好女事主當時約了朋友，而朋友及時趕到，女事主才到甩身。女事主憶述聞到對方身上有「一股刺鼻氣味」，「3人離開後，我感覺頭暈、頭痛和噁心」。