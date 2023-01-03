父母外出鎖上家門 大馬年幼姊弟自救失敗葬身火海

馬來西亞一對父母外出時將2名年幼子女獨留在家，並把大門鎖上，詎料家裡凌晨發生大火，姊弟倆葬身火海。《星洲網》報道，根據遺體所在位置，相信姊弟曾試過自救。
馬國傳媒報道，雪蘭莪州消防局局長諾阿占在社交網發文指，消防周一凌晨3時54分左右接獲民眾報案，稱峇都喼禮堂路(Jalan Dewan)一幢單層排屋起火。消防員撲滅火勢後進入屋內調查，發現兩具兒童遺體，死者證實是6歲的莫哈末凱顏和9歲的諾莎劄，是姊弟關係。
諾阿占指，死者父母事發時不在家，並鎖上家門，兩名死者是因為打不開鐵門逃生，而活活燒死。
警方指，起火的住宅有3個房間，分租給不同人，姊弟和父母同住一間房，事發時，另外兩間房的住戶逃離現場。
鄰居錯失救人機會
《中國報》報道，住在對面的鄰居表示，火警時，他正在睡覺，聽到鄰居大喊「火災」，以及爆炸聲，他就嚇得立即起床查看，見到姊弟住的單位先起火，火勢迅速蔓延至隔壁兩個單位。
鄰居說，他當時到過姊弟的住家查看，並大聲問屋內有沒有人，但沒有人回應。因此，他相信沒人受困，便協助另外兩個單位滅火，未料之後致電給姊弟的父母，才得知他們在屋內。
鄰居指，他們一家四口去年9月才搬到該單位，但不清楚夫妻是否經常外出，把子女留在家中。