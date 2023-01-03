父母外出鎖上家門 大馬年幼姊弟自救失敗葬身火海

馬來西亞一對父母外出時將2名年幼子女獨留在家，並把大門鎖上，詎料家裡凌晨發生大火，姊弟倆葬身火海。《星洲網》報道，根據遺體所在位置，相信姊弟曾試過自救。

馬國傳媒報道，雪蘭莪州消防局局長諾阿占在社交網發文指，消防周一凌晨3時54分左右接獲民眾報案，稱峇都喼禮堂路(Jalan Dewan)一幢單層排屋起火。消防員撲滅火勢後進入屋內調查，發現兩具兒童遺體，死者證實是6歲的莫哈末凱顏和9歲的諾莎劄，是姊弟關係。

諾阿占指，死者父母事發時不在家，並鎖上家門，兩名死者是因為打不開鐵門逃生，而活活燒死。

警方指，起火的住宅有3個房間，分租給不同人，姊弟和父母同住一間房，事發時，另外兩間房的住戶逃離現場。