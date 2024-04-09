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國際
2024-04-09 11:43:00

父母官大毒梟　法國市長持有住宅被搜出逾70公斤大麻可卡因

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父母官大毒梟 法國市長持有住宅被搜出70kg大麻、近1kg可卡因

父母官大毒梟 法國市長持有住宅被搜出70kg大麻、近1kg可卡因

法國東部一個地方市鎮的市長，其持有的住宅竟被警方搜出至少藏有70公斤的大麻脂（cannabis resin），與近1公斤的可卡因。目前警方已逮捕該市長與其2個涉案的兄弟。

販毒行動「Place nette XXL」

據《法新社》、《巴黎人報》等法媒，涉案人為法國勃艮第-法蘭琪-康堤（Bourgogne-Franche-Comté）大區阿瓦隆（Avallon）的市長哈布薩維（Jamilah Habsaoui）。

作為3月起實施的全國性打擊販毒行動「Place nette XXL」的一部份，警方在阿瓦隆針對毒品走私展開數星期的調查行動後，鎖定了2名男子，而他們正是自2021年起擔任阿瓦隆市長哈布薩維的親兄弟。

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查獲近70公斤大麻脂、983克可卡因

檢察官透露，在哈布薩維所持有的一棟住宅中，查獲了近70公斤的大麻脂，以及983克的可卡因。另外在哈布薩維的一名兄弟的家中發現1.3公斤的大麻脂、7000歐元現金和約20塊金條。據悉，查獲毒品的房屋是哈布薩維在3年前購入的，但她本人並未住在那裡。

報導指，在這次的行動中共有7人被捕，包括哈布薩維和她的2個兄弟。警方目前正在調查，哈布薩維對於屋內藏有毒品是否知情，以及她本人是否參與毒品交易。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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