父母帶兩小孩回日本探親　向同機乘客派糖果及耳塞望諒解

疫情結束後，不少人都立即「報復性」外遊，然而帶着小朋友坐飛機是一件並不輕易的事。日本一個網民日前就分享，她在從加拿大飛往日本的航班上，收到一個外國人的小包，內裹包括一對耳塞、一粒糖果以及一封短訊。網民表示自己因為不懂英文，需要用翻譯機，然後看完覺得相當暖心。 日本網民amu在Twitter上分享她在回日本旅程的經歷。她表示在機上，一個外國人男子突然向她送上一個小包，包括有耳塞、糖果以及一封短訊。amu指自己英文不好，需要透過翻譯機才知道短訊的訊息。

信上寫着「你好，我們是Leo與George，分別2歲及8個月大。我們準備要回日本探望祖父母，我們對能夠坐飛機感到很興奮，但也有些許的緊張。如果我們的吵鬧騷擾到你，我們感到非常對不起。有時候我們的父母都不知道我們想要甚麼，如果覺得我們太吵，請告訴我們。感謝你們的諒解。」 amu接受媒體訪問，她表示那對父母大約距離她4列座位以上。因為自己英語不好，但用翻譯機了解後，就覺得非常暖心。她表示自己有當保姆經驗，覺得這對父母很細心，對孩子也相當敏感。amu表示，像是那位日本人的母親與外國人父親在機上輪流照顧着一對孩子，而同機的乘客也與孩子相處得很融洽。