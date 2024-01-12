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國際
2024-01-12 15:48:00

父母收兒子骨灰家中供奉3個月　驚悉人仲生勾勾(有片)

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父母收兒子骨灰家中供奉3個月，驚悉人仲生勾勾。(YouTube)

父母收兒子骨灰家中供奉3個月，驚悉人仲生勾勾。(YouTube)

美國一名男子被法醫裁定因為服用過量藥物身亡，死亡證亦已發出，屍體火化後，其家人於去年10月收到他的骨灰，之後一直存放家中，詎料幾個月後，接到法醫通知，他們的兒子仍然在生，事件純屬搞錯。

綜合報道，俄勒岡州23歲男子Tyler Chase去年911日被Multnomah County法醫宣判服藥過量身亡，遺體於101日火化，骨灰交還其家人保管。詎料1219日法醫辦公室通知，原來Tyler並沒有死，他這段期間一直居住在戒毒康復中心。Tyler接受訪問時指，其實他已經好幾年沒有與家人連絡，由於毒癮問題又無家可歸，所以他一直住在戒毒康復中心，直到他的糧食救濟福利突然被取消，他就前往國土安全部查詢福利，工作人員查詢他的資料後也嚇了一跳，「他們疑惑地看著我，告訴我說，我應該已經死了」他才發現自己在法律上被宣判已經死亡。

Tyler的父母收到骨灰後一直存放家裡。(YouTube) Tyler的糧食救濟福利突然被取消，才發現自己在法律上被宣判已經死亡。(YouTube) 州政府發出就Tyler發出的死亡證明。(YouTube)

懷疑銀包被死者偷去導致誤會

Tyler說，雖然得知自己被死亡的烏龍事件，但他仍無法與家人聯繫，直到1219日，法醫辦公室在戒毒中心找到他，才代為通知其家屬這錯誤。法醫人員告訴他，當日在死者身上找到他的銀包，裡面有他的身分證件才會搞錯，他懷疑銀包可能是在戒毒中心時被死者偷走。

法醫辦公室特別發表聲明，對事件表達歉意，未來若遇到類似事件，除了查詢證件，還會透過指紋比對來確認死者身分，確保類似事件永遠不會再發生。

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