父母收兒子骨灰家中供奉3個月　驚悉人仲生勾勾(有片)

美國一名男子被法醫裁定因為服用過量藥物身亡，死亡證亦已發出，屍體火化後，其家人於去年10月收到他的骨灰，之後一直存放家中，詎料幾個月後，接到法醫通知，他們的兒子仍然在生，事件純屬搞錯。

綜合報道，俄勒岡州23歲男子Tyler Chase去年9月11日被Multnomah County法醫宣判服藥過量身亡，遺體於10月1日火化，骨灰交還其家人保管。詎料12月19日法醫辦公室通知，原來Tyler並沒有死，他這段期間一直居住在戒毒康復中心。Tyler接受訪問時指，其實他已經好幾年沒有與家人連絡，由於毒癮問題又無家可歸，所以他一直住在戒毒康復中心，直到他的糧食救濟福利突然被取消，他就前往國土安全部查詢福利，工作人員查詢他的資料後也嚇了一跳，「他們疑惑地看著我，告訴我說，我應該已經死了」他才發現自己在法律上被宣判已經死亡。