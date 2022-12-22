父母沒節制餵食 16歲脊柱裂少女疑活活「胖死」

英國《每日郵報》報道，凱莉亞(Kaylea Titford)於2020年10月在紐頓(Newtown)家中去世，驗屍報告顯示，她生前患有脊柱裂及腦水腫，因癡肥引發大範圍潰瘍、發炎和感染，以及多重併發症致命。

英國威爾斯一名患脊柱裂、不良於行的16歲少女，2020年在家中去世，驗屍結果顯示她因癡肥令健康惡化而致命，疑被父母沒節制地餵食，也沒足夠運動，最終活活「胖死」。父母其後被控嚴重疏忽照顧致過失殺人罪，母親近日在庭上承認過失殺人，將於明年判刑，父親則否認控罪，案件續審。

母親承認沒負起照顧責任

檢察當局其後控告凱莉亞44歲的父親蒂福特(Alun Titford)及39歲的母親勞埃德琼斯(Sarah Lloyd-Jones)，嚴重疏忽照顧致過失殺人，以及導致或容許兒童或弱勢人士死亡兩罪。

審訊中，勞埃德琼斯承認過失錯人罪，並坦承沒有負起照顧殘疾女兒的責任，其行為會導致女兒陷入嚴重及明顯的死亡危機，是「合理地可預見的」(reasonably foreseeable)。蒂福特否認兩項控罪，案件已排期明年1月17日續審。

控方指，於2020年3月至凱莉亞去世前，蒂福特並沒照顧好凱莉亞的日常飲食，最終導致她病態肥胖。除此之外，他亦被指控並沒確保凱莉亞有足夠運動，也沒確保她在衛生良好、安全以及乾淨的環境中生活。報道指，審訊預計需時兩周。