父親以3個月嬰兒除雪片放TikTok盼擦流量　無視低溫將被捕

太蠢可能會付出代價！美國德州一名男子異想天開，把3個月的嬰兒放在車子的擋風玻璃上來回滑動，用嬰兒身體幫車子除雪拍片並上傳到TikTok。很快就在網路上被一面倒批評，目前警方已介入調查，男子可能會遭到逮捕。

據《每日郵報》報道，美國正遭受冬季風暴侵襲，各地降下大雪。一名德州的男子竟因為想要搏流量，異想天開地把一名3個月大的嬰兒放在車上當成刷子來回滑動，把車子上的積雪除掉。從影片中可以看到，男子一邊大笑一邊滑動嬰兒，完全無視低溫可能造成嬰兒著涼。