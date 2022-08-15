爺孫戀夢醒 65歲翁一擲千金娶19歲處女 堅稱「真愛」兩個月後離婚(有片)

爺孫戀、忘年戀、忘年之交、老少配差幾歲才算？印尼一個爺孫戀分手例子，這對忘年戀夫婦年紀就相差達46年！二人今年5月成婚時，成為國際熱話，除因年齡差異，亦因男方是當地富豪，一擲5億印尼盾(約26萬港元)迎娶少女愛妻，當時富豪堅稱二人因「真愛」而結合，完全跟金錢無關。然而「真愛」一閃即逝，近日有消息稱，這對忘年戀兼爺孫戀夫婦，短短兩個月已經離婚收場。

爺孫戀相識一個月閃婚

這段爺孫戀的主角是65歲的富豪蘇塔尼(H. Sutani)及19歲少女巴蓮蒂(Fia Barenti)。爺孫戀男主角蘇塔尼除斥5億印尼盾作禮金外，還提供房屋、汽車及黃金娶得美人歸。婚禮於5月18日在西爪哇舉行，當時有報道指，二人只相識了一個月便閃婚，而巴蓮蒂是處子之身，隨即有「好事之徒」大潑冷水，認為巴蓮蒂是為錢下嫁，但蘇塔尼意志堅定，稱一切都是自願付出，強調二人的婚姻因基於愛及感情。蘇塔尼當時稱二人的婚事成為了當地熱話，也沒有感到不安，指自己沒有智能手機，不在乎網民談論。

爺孫戀結婚兩個月離婚

據報二人婚後曾有甜蜜時光，一起前往麥加朝聖。但日前印尼《羅盤報》(Kompas)報道，上述爺孫戀婚姻已經玩完。報道指有知情人士在網上發文稱，「這(婚姻)只維持了兩個月。現在已離婚，二人是我鄰居。」據報新郎蘇塔尼是一名地主，而他在離婚後疑受不住打擊生病了。