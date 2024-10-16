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國際
2024-10-16 23:06:43

片段曝光 運油車翻側 民眾搶油時大爆炸147死｜尼日利亞

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爆炸引發巨大火球。(互聯網)

爆炸引發巨大火球。(互聯網)

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尼日利亞北部約貝州(Yobe)一輛運油車於當地時間周三零時許，在當地馬基亞村(Majiya)行駛時翻側，大批民眾紛紛趁機「搶油」裝取燃油，未料運油車未幾發生爆炸並引發大火。有居民表示當時火勢「蔓延得非常迅速，許多人無法逃脫」，「人們四處奔跑，尖叫求救」。初時消息指事件造成最少94人死亡、50人受傷，路透社其後指死亡人數已急升至147人，死者包括兒童。

運油車爆炸｜當地居民「搶油」普遍

當地居民為死難者集體落葬，大多數屍體已燒至無法辨認。美聯社指在尼日利亞，類似的運油車事故很常見，民眾通常會用杯和桶把燃油裝回家。自當地燃油價格飆升，此歪風變得更普遍。據報當地政府去年初取消汽油補貼，令當地燃油價格升了3倍。

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事發片段︰

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