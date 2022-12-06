牛津詞典選出「躺平模式」為年度詞語

每年均會選出年度詞語的《牛津英語詞典》(Oxford English Dictionary、OED) 周一宣布公眾投票，「躺平模式」(Goblin Mode)獲近31萬9,000票，佔總票數九成三，成為年度代表詞彙，排在第二「元宇宙」(Metaverse)，第三是標籤「我支持」(#IStandWith)。今年是首次由公眾投票選年度代表字詞。

牛津大學出版社(Oxford University Press、OUP)的詞典編纂者選擇3個詞，開放全世界超過34萬名英語母語者投票，「Goblin mode」獲得壓倒性勝利，31萬8956人選擇這個詞，佔總票數的93%。 出版社指，隨著許多國家放寬新冠疫情封鎖限制，人們更頻繁地走出家門，「Goblin mode」一詞愈來愈受歡迎，「它似乎體現了人們拒絕回歸『正常生活』，或人們對愈來愈難達到的審美標準及無法持續的生活方式的普遍反抗情緒」。

「 Goblin mode 」於 2009 年首次出現 「Goblin mode」這個俚語於2009年首次在社交平台Twitter出現，今年2月在社群媒體上爆紅，是指「一種毫無歉意的自我放縱、懶惰或貪婪的行為，通常表現出拒絕社會規範或期望」。「躺平」這個詞語則於去年在內地的網絡上流行，指年輕人對現實環境感失望，與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇無欲無求的處事態度。