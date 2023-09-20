牛肉製品驗出大腸桿菌　美國農業局回收超過5.8萬磅

美國農業部宣佈將召回超過5.8萬磅牛肉製品，根據農業部相關部門的抽樣檢查结果，顥示這些牛肉製品疑似受到大腸桿菌污染。美國農業部本月15日在官網上公告這項消息，據稱此次召回58,281磅碎牛肉產品。這次出事的是總部位於威斯康辛州的美國食品集團（American Foods Group, LLC），其生產的一批牛肉製品被驗出含有腸出血性大腸桿菌 (STEC) 。這批產品於2023年8月14日生產，並已發送至喬治亞州、密西根州和俄亥俄州的批發商。

每年有近六分之一美國人食物中毒

美國農業部表示，目前還沒有收到相關消費者食用後不適的報告。大腸桿菌是一種高度傳染性的細菌。 大腸桿菌可以在人與人之間傳播，尤其是當人們沒有好好洗手時，它同時還會透過受污染的水和食物傳播。而腸出血性大腸桿菌也被稱為志賀毒素大腸桿菌，它會引起出血性結腸炎，甚至造成嚴重的出血性尿毒症。美國CDC指出，老年人和幼兒是出現重症的高風險群。平均而言，感染腸出血性大腸桿菌的人病程為三到四天，最長可達八天。根據美國CDC統計，每年有近六分之一（相當於4,800萬）美國人因食物中毒而生病，並有3千人死亡。而腸出血性大腸桿菌(STEC) 每年在美國導致約2,138人住院，僅次於諾羅病毒、沙門氏菌、曲狀桿菌和弓形蟲。

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