物以罕為貴｜喬布斯簽名支票叫價已破273萬元　蘋果原名同時曝光

據聞蘋果公司已故創辦人喬布斯(Steve Jobs)不喜歡給人簽名，因此有他簽名的物品相當稀少，近日一張多年前有他簽名的支票被拍賣，原本預期以至少2.5萬美元售出，但競投至今已突破5萬美元(折合約273萬港元)，這張支票還透露蘋果早期的公司名稱為「Apple Computer Company」。

這張支票簽署的日期為1976年7月8日，就是蘋果公司成立的同一年，面額為175美元，當年喬布斯把支票簽給現已倒閉的公司「Crampton, Remke & Miller」。拍賣清單上寫道，支票上使用的蘋果公司最原始的名稱「Apple Computer Company」，蘋果於1977年改為Apple Computer, Inc. ，直到2007年才更名為現在的Apple Inc.；地址也是第一個官方地址，「770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto」，正是喬布斯在家中車庫營運蘋果時期，用於回信和郵寄服務的地址。