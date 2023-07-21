物歸原主｜500年前哥倫布書信被盜數十年 已歸還意大利(有片)

美國移民和海關執法局(ICE)近日宣布，將大航海家及冒險家哥倫布(Christopher Columbus)失竊已久的信件還意大利政府。這封信中記錄了新大陸的發現，原本存放在意大利威尼斯的國家圖書館，數十年前卻遭賊人掉包換成贗品，美國其後發現並物歸原主。

綜合報道，哥倫布當時透過這封信向資助他冒險的西班牙國王費迪南德和伊莎貝拉女王報告他到達新大陸的發現，信內原文為西班牙文，而這封失竊的信則是翻譯成拉丁文後，於500多年前，由著名印刷商Stephan Plannck印刷的初版之一，現存只有30份，極為珍貴。詎料於上世紀八十年代，被賊人從威尼斯國家圖書館竊走並換成贗品，後來於美國一名私人收藏家的藏品中發現，經過調查後，發現信件是從一名經銷商手中買入，不過，美國當局未有公開信件被盜的相關細節。