物歸原主｜500年前哥倫布書信被盜數十年 已歸還意大利(有片)

美國移民和海關執法局(ICE)近日宣布，將大航海家及冒險家哥倫布(Christopher Columbus)失竊已久的信件還意大利政府。這封信中記錄了新大陸的發現，原本存放在意大利威尼斯的國家圖書館，數十年前卻遭賊人掉包換成贗品，美國其後發現並物歸原主。
綜合報道，哥倫布當時透過這封信向資助他冒險的西班牙國王費迪南德和伊莎貝拉女王報告他到達新大陸的發現，信內原文為西班牙文，而這封失竊的信則是翻譯成拉丁文後，於500多年前，由著名印刷商Stephan Plannck印刷的初版之一，現存只有30份，極為珍貴。詎料於上世紀八十年代，被賊人從威尼斯國家圖書館竊走並換成贗品，後來於美國一名私人收藏家的藏品中發現，經過調查後，發現信件是從一名經銷商手中買入，不過，美國當局未有公開信件被盜的相關細節。
信件副本非常稀有 價值約1015萬港元
報道指，這信件的副本由於非常稀有，數十年來已被偷去好幾封，美國當局曾尋獲數封，並分別送回包括梵蒂岡城圖書館、西班牙加泰羅尼亞圖書館。美國移民和海關執法局副局長Patrick J. Lechleitner表示，這是目前發現第四封遭竊的副本，局方非常高興總算能將其物歸原主。報道提到，美國首次被尋獲這信件時，美國檢察官辦公室曾指其價值超過130萬美元(折合約1,015萬港元)。
報道又指，哥倫布一共4次航行到美洲，於1506年5月20日去世。雖然他因為「發現美洲」而腰纏萬貫，但他希望找到東方的夢想最終沒有實現。
For over ten years, #HSI has collaborated with international partners to investigate a rare stolen 15th Century Christopher Columbus letter.— Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) July 18, 2023
On Wednesday, they return it to its rightful owners – the people of Italy. pic.twitter.com/j555wjeSnl