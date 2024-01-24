特大碼網紅買兩張機票想舒服坐堅拒讓座 網民：你好自私！

國外一名大碼網紅熱愛旅行，但由於自己的身型，她在搭乘飛機時買了兩個座位想要坐得舒服一些。沒想到有個帶小孩的媽媽竟然要求她讓出多買的一個座位給孩子，兩人因此吵了起來。這名34歲的女子表示，因為自己體型比較大，之前搭飛機時坐在一個座位上感到很緊迫，因此這次她索性買了兩個座位，讓自己和旁邊乘客都能舒服一些。
網紅將事件放上網 網民反應兩極
「從辦理登機手續到安檢和登機，一切都很順利，至少一開始是這樣。直到這個女人帶一名看起來大約一歲的男孩來到我的座位旁。她叫我擠進一個座位，這樣她兒子就可以坐在另一個座位上。她的口氣是要求我，而不是徵求同意。 我拒絕了，跟她說我為這個座位支付了額外的費用。」這位媽媽開始大呼小叫了起來，鬧得乘務員也過來關心。但乘務員一開始也沒有站在她這裡，反而幫那名媽媽請她讓出座位。「我說不，我想要我付錢的座位，這個18個月大的男孩應該坐在媽媽的腿上。」
最後空服員只能要求媽媽把小孩放在自己腿上，但整個航程女子都受到那名媽媽眼神和言語攻擊。事後她將這段遭遇放上網分享，不理解難道就因為小孩不受控，所以她不讓位就錯了嗎？而許多網友也替她抱不平，「如果乘務員讓有資格的人欺負其他人讓出座位，那麼額外的座位還有什麼意義呢？」、「他們缺乏計劃並不是妳的問題」、「這名媽媽很不可取，她不為她兒子買座位，以為其他人會放棄他們付費的座位。很可能她希望航班上有額外的座位，這樣她就不必付費，想要鑽漏洞。」不過也有一些其他意見，「如果你胖到飛機上必須有多個座位，那你就太自私了」、「說實話，一個孩子要佔多大的空間？ 是的，媽媽應該買個座位，但這並不意味你必須自私並導致兩個人不舒服」。對此，女子也反擊表示，「是的，我很胖，但我正在積極努力減肥，並且已經有一些進度了。就是因為我很胖，所以我多訂了一個座位，這樣大家都能更舒服。」
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