特斯拉失控時速160km撞屋 車上3人拋出慘死

美國加州驚傳恐怖車禍！11日凌晨一輛特斯拉以時速160公里闖紅燈後，失控撞上電線桿，又撞到一棟空屋，巨大衝擊力道讓車上多名乘客當場被拋出車外，造成3死3傷。

特斯拉Model 3以時速160公里極速出現 據《KTLA》及《ABC NEWS》等多家美媒綜合報導，意外發生在11日凌晨2點35分左右，加州帕薩迪納(Pasadena)一個十字路口監視器拍到，一輛特斯拉Model 3以時速160公里的極速突然出現，高速撞上電線桿後，側翻飛出又撞到一棟空屋。 現場火花四射，零件四處噴散，不僅把空屋撞出一個大洞，車禍當時車上多名乘客被狠狠拋出，目擊者形容，現場到處都是屍體，嚇得趕緊打電話報案。

目擊者回憶這可怕的一幕稱：「這有點像科幻電影，當我走在街上時，我看到一旁全是屍體。他們在求救，但我不知道該先幫誰，每個人的情況都很糟糕。」 當時該路段速限為56公里，該輛特斯拉時速卻高達160公里，而且還違規闖紅燈，疑似為了避免與來車相撞，整輛車失去控制，才會撞上電線桿後，又拋飛撞屋。 警方指出，巨大衝擊力道讓車上3人被彈出車外後重傷死亡，另外3人骨折送醫。據悉，車上駕駛及乘客均為17到22歲的年輕人，車禍也造成22歲駕駛及兩名友人死亡。而駕駛的17歲妹妹也在車上，情況危急正在搶救當中。