特普對話｜白宮官員：特朗普與普京香港時間今晚10時開始通電話(更新)

23:30 更新︰白宮官員表示，通話仍在進行中。

美國總統特朗普周日晚事先張揚周二與俄羅斯總統普京通電話商討俄烏戰爭停火。克里姆林宮周二表示，兩人將在當天國際時間下午1時至3時通電話，即香港今晚9時至11時。克宮發言人稱，俄方與美方有「某程度的共識」，但也有大量問題須討論，兩國領袖的對話時間長短看需要而定。美國白宮副幕僚長斯卡維諾(Dan Scavino)其後稱，兩人已在香港時間晚上10時開始談話，並聲言進度良好。

特普對話｜普京本港晚上近10時才結束工商界會議

普京與其他國家元首見面有例遲習慣，他與特朗普通電話前在莫斯科出席一個工業界會議，至到香港時間今晚接近10時過後才離開會場，被問及克里姆林宮發言人稱，他將在國際時間下午1時至3時與特朗普京對話，普京笑稱「不要聽他說」。他在會上發言時批評西方制裁俄羅斯，又警告與會工商界領袖不要太相信其他國家，指外國粗魯和不文明地奪去一切，似乎是暗示西方國家凍結甚至充公俄羅斯海外資產。他續稱，外國沒有法律制度可言，俄羅斯必須在國內建立一套政治和法律系統，以確保夠強硬、穩固和可靠。普京並形容西方就俄烏戰爭對俄的制裁「不合法」。在特普通話前，烏克蘭總統澤連斯基表示，是普京想繼續這場戰爭，過去一周他仍沒有明確同意停火建議，每一天都有人命損失，呼籲外界對俄政府施壓。