特普會，特朗普與普京通話，擬於布達佩斯會面商俄烏戰事。

美國總統特朗普應俄羅斯要求與總統普京通電話2個多小時。特朗普在通話過後於社交媒體形容，今次與俄羅斯總統普京通話是良好及富有成效，取得很大進展，並說將與普京在匈牙利布達佩斯會晤，看看大家能否結束這場戰爭。但未有透露兩人會面確實日期。

特朗普指美俄高級顧問將於下星期會面，美方由國務卿魯比奧率領，會晤地點有待確定。特朗普又說，將於周五(17日)在白宮與烏克蘭總統澤連斯基舉行的會面，將討論今次與普京通話的內容。白宮發言人萊維特表示，特朗普與普京的通話進行了兩個多小時，普京祝賀特朗普化解以色列加沙衝突，令中東恢復和平，並感謝美國第一夫人梅拉尼婭為拯救在殘酷衝突中受難的兒童所作出的努力。英國廣播公司引述普京的一名幕僚表示，俄美元首今次會談積極，明確了往後步驟。