熱門搜尋:
新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 的士 特朗普關稅戰 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-04-30 12:06:00

特朗普上任百日被提彈劾　民主黨議員列「7宗罪」包括濫徵關稅｜特朗普關稅戰

分享：
特朗普上任百日終被彈劾，有民主黨眾議員提「7宗罪」包括濫徵關稅。(AP)

特朗普上任百日終被彈劾，有民主黨眾議員提「7宗罪」包括濫徵關稅。(AP)

美國總統特朗普(Donald Trump)重返白宮後，對外實施對等關稅，對內精簡聯邦政府人手，引發國內諸多反對聲浪。在特朗普上任百日之際，有美國密歇根州民主黨聯邦眾議員譚納達(Shri Thanedar)表示，已正式向國會提交對總統特朗普的彈劾條文，涵蓋「7宗罪」，涉及加徵關稅及設立「政府效率部」(DOGE)等議題。這被視為在政治層面上反對特朗普開第一槍。

美國民主黨眾議員譚納達向國會提交彈劾特朗普的條文。(譚納達Fb圖) 彈劾條款指，特朗普非法設立的政府效率部(DOGE)。圖為特朗普好友DOGE負責人馬斯克。(資料圖片/AP) 圖為有市民在洛杉磯西伍德區的聯邦大樓對面揮舞標語，抗議特朗普和馬斯克的政策。(AP) 彈劾條款指，特朗普非法設立的政府效率部(DOGE)。圖為特朗普好友DOGE負責人馬斯克。(資料圖片/AP) 在三藩市，數百人在沙灘上以人鏈拼出「彈劾和撤職」的字樣。(AP) 特朗普上台後施政，惹起美國多地爆發多場示威。(AP) 特朗普上台後施政，惹起美國多地爆發多場示威。(AP)

譚納達：彈劾為捍衛美國民主價值

7項彈劾條款，指控特朗普涉及多項違憲行為，包括：妨礙司法和濫用行政權力、侵占預算權力、濫徵關稅、打壓記者與踐踏憲法第一修正案言論自由、非法設立政府效率部(DOGE)、涉嫌行賄與干預司法獨立，以及專制過度擴張，侵害公民自由等。

adblk5

譚納達表示，特朗普不適合擔任總統，其行為對美國憲法和民主構成迫在眉睫的威脅。他批評特朗普將個人權益置於公共利益之上，強調國會必須立即採取行動，防止進一步損害發生。譚納達還強調，此彈劾案並非出於黨派立場，而是為捍衛美國民主核心價值，確保任何人，包括總統，均不得凌駕於法律之上。

彈劾通過機率微

儘管譚納達已正式提交彈劾案，但在共和黨掌控參眾兩院的現況下，此案通過機率微乎其微。譚納達坦言，此舉主要是向選民明確表態，展現其「與總統對立」的政治立場。

adblk6
ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜企業資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜醫療資料（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜帳號與密碼（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜個人資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜金融帳戶（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能