特朗普上任百日被提彈劾　民主黨議員列「7宗罪」包括濫徵關稅｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普(Donald Trump)重返白宮後，對外實施對等關稅，對內精簡聯邦政府人手，引發國內諸多反對聲浪。在特朗普上任百日之際，有美國密歇根州民主黨聯邦眾議員譚納達(Shri Thanedar)表示，已正式向國會提交對總統特朗普的彈劾條文，涵蓋「7宗罪」，涉及加徵關稅及設立「政府效率部」(DOGE)等議題。這被視為在政治層面上反對特朗普開第一槍。

該7項彈劾條款，指控特朗普涉及多項違憲行為，包括：妨礙司法和濫用行政權力、侵占預算權力、濫徵關稅、打壓記者與踐踏憲法第一修正案言論自由、非法設立政府效率部(DOGE)、涉嫌行賄與干預司法獨立，以及專制過度擴張，侵害公民自由等。

譚納達表示，特朗普不適合擔任總統，其行為對美國憲法和民主構成迫在眉睫的威脅。他批評特朗普將個人權益置於公共利益之上，強調國會必須立即採取行動，防止進一步損害發生。譚納達還強調，此彈劾案並非出於黨派立場，而是為捍衛美國民主核心價值，確保任何人，包括總統，均不得凌駕於法律之上。

料 彈劾通過機率微

儘管譚納達已正式提交彈劾案，但在共和黨掌控參眾兩院的現況下，此案通過機率微乎其微。譚納達坦言，此舉主要是向選民明確表態，展現其「與總統對立」的政治立場。