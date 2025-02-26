特朗普上載改造加沙AI片 紙醉金迷豎立特朗普金人像招抨擊(有片)

美國總統特朗普之前提出將巴勒斯坦土地清空，並由美國帶頭戰後「重建」，將當地發展成中東的海濱度假勝地。當時已招區內國家沙特阿拉伯和約旦等批評反對，但特朗普並不死心，周三在旗下社交網Truth Social上載一段AI(人工智能)製成的片段，展示一片頹垣敗瓦的加沙變成如美國賭城拉斯維加斯，一片紙醉金迷，還有長鬍子舞者跳肚皮舞。片段凸顯特朗普地產發展商的眼光，但其內容浮誇，有網民稱讓美國形象變得輕佻。
片段中，民眾經過戰後的廢墟走進發展成度假勝地的加沙。特朗普的富商好友馬斯克也有登場，另有小孩拿著等特朗普頭像金色氣球，還有其巨型金人像豎立在街上，以及特朗普與穿著性感的美女共舞，與以色列內塔尼亞胡赤裸上半身，坐在酒店泳池旁享受日光浴。也有美鈔從天空飄落的畫面，充滿拜金主義。
網民：特朗普是認真的
片段在網上迅速引起很大迴響，不少人表示震驚，形容「絕對可怕」和「沾污國際舞台」，令人覺得美國是一個不認真的國家。但也有人認為，從帖文可見特朗普對加沙的計劃是認真的。另有人嘲諷稱，特朗普在此片段突變「自由派」，似乎是指片中有留長鬍子的男人跳肚皮舞。另外，片段背景歌曲可聽見，「特朗普前來解放你們、帶來光明、再沒有隧道、再沒有恐懼，特朗普加沙(Trump Gaza)最終到來」。
對於特朗普開發加沙計劃，黨友共和黨議員也不贊成，稱選民投票給特朗普是要「美國優先」，非另一派兵佔據，造成美軍傷亡。特朗普在帖文澄清，會先安置巴勒斯坦人到一個更安全和更美麗的社區，並重申不會派兵。英國《每日郵報》上載一段巴人訪問片段，他們指加沙南部完全摧毀，根本不能夠居住，並不介意重新安置到其他地方。有人說，「特朗普喜歡搬走搬。」贊成他的重置計劃。