特朗普上載改造加沙AI片 紙醉金迷豎立特朗普金人像招抨擊(有片)

美國總統特朗普之前提出將巴勒斯坦土地清空，並由美國帶頭戰後「重建」，將當地發展成中東的海濱度假勝地。當時已招區內國家沙特阿拉伯和約旦等批評反對，但特朗普並不死心，周三在旗下社交網Truth Social上載一段AI(人工智能)製成的片段，展示一片頹垣敗瓦的加沙變成如美國賭城拉斯維加斯，一片紙醉金迷，還有長鬍子舞者跳肚皮舞。片段凸顯特朗普地產發展商的眼光，但其內容浮誇，有網民稱讓美國形象變得輕佻。

片段中，民眾經過戰後的廢墟走進發展成度假勝地的加沙。特朗普的富商好友馬斯克也有登場，另有小孩拿著等特朗普頭像金色氣球，還有其巨型金人像豎立在街上，以及特朗普與穿著性感的美女共舞，與以色列內塔尼亞胡赤裸上半身，坐在酒店泳池旁享受日光浴。也有美鈔從天空飄落的畫面，充滿拜金主義。