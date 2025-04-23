熱門搜尋:
金像獎2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-04-23 13:46:57

特朗普下令剷除反基督教偏見 聯邦政府鼓勵僱員互相檢舉

分享：
特朗普周一主持白宮年度復活節滾蛋活動。(美聯社)

特朗普周一主持白宮年度復活節滾蛋活動。(美聯社)

adblk5

美國總統特朗普下令成立「反基督教偏見」工作小組，司法部長邦迪(Pam Bondi)周二(22日)主持該工作小組首次會議。內部備忘錄顯示，特朗普政府正敦促聯邦僱員檢舉有歧視行為的同事。

特朗普將基督教福音派教徒視為他最死忠的支持者之一，他認為有必要簽署行政命令，成立工作小組來因應基督徒遭受的「迫害」。從傳媒取得的政府內部備忘錄顯示，聯邦政府僱員被要求檢舉工作場合上目睹的「反基督教偏見」案例，須提供日期和地點，以及涉事者姓名。

adblk6

退伍軍人事務部長柯林斯(Doug Collins)周二發電郵，要求員工上報任何「敵視基督教觀點的非正式政策、程序或非官方意見」。美國新聞網站Politico指出，本月較早時國務院員工也收到類似電郵，而這在官員之間已引發疑慮，擔心可能會造成「白色恐怖」。
 

美國司法部長邦迪。(互聯網) 特朗普近日簽署行政命令，成立「反基督教偏見」工作小組。(資料圖片)

基督教是美國具主導地位的宗教，約三分二美國人自認是基督徒。長期以來，基督教比其他群體有更大的政治影響力。

從聯邦調查局(FBI)犯罪統計數據來看，有關反基督教偏見的證據十分薄弱。在所有攻擊教堂案件中，襲擊猶太教堂的數量遠大於針對基督教教堂，而針對猶太教堂的攻擊事件正急增。

自由派游說組織跨信仰聯盟(Interfaith Alliance)譴責特朗普特別關注反基督教偏見，稱「反基督教偏見」工作小組將幫助那些試圖規避反歧視法的組織。
 

【立即參加】請你免費試食上海姥姥「頭水紫菜」特色套餐！

ad