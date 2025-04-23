特朗普下令剷除反基督教偏見 聯邦政府鼓勵僱員互相檢舉

特朗普將基督教福音派教徒視為他最死忠的支持者之一，他認為有必要簽署行政命令，成立工作小組來因應基督徒遭受的「迫害」。從傳媒取得的政府內部備忘錄顯示，聯邦政府僱員被要求檢舉工作場合上目睹的「反基督教偏見」案例，須提供日期和地點，以及涉事者姓名。

美國總統特朗普下令成立「反基督教偏見」工作小組，司法部長邦迪(Pam Bondi)周二(22日)主持該工作小組首次會議。內部備忘錄顯示，特朗普政府正敦促聯邦僱員檢舉有歧視行為的同事。

退伍軍人事務部長柯林斯(Doug Collins)周二發電郵，要求員工上報任何「敵視基督教觀點的非正式政策、程序或非官方意見」。美國新聞網站Politico指出，本月較早時國務院員工也收到類似電郵，而這在官員之間已引發疑慮，擔心可能會造成「白色恐怖」。

基督教是美國具主導地位的宗教，約三分二美國人自認是基督徒。長期以來，基督教比其他群體有更大的政治影響力。

從聯邦調查局(FBI)犯罪統計數據來看，有關反基督教偏見的證據十分薄弱。在所有攻擊教堂案件中，襲擊猶太教堂的數量遠大於針對基督教教堂，而針對猶太教堂的攻擊事件正急增。