特朗普下令封鎖進出委內瑞拉受制裁油輪 兩國緊張關係再升溫

早前被美國扣押的「Skipper」號油輪上周五被拍到在加勒比海瓜地洛普以北約33公里海域行駛。(美聯社)

特朗普周二在其社交平台「Truth Social」發文：「由於竊取我們的資產以及許多其他原因，包括恐怖主義、走私毒品及人口販賣，委內瑞拉政權已被列為外國恐怖組織。因此，今天我下令，對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪，實施全面且徹底的封鎖。」

路透社指，暫不清楚美國將如何執行對受制裁船隻的封鎖，以及特朗普會否動員海岸衛隊攔截船隻。近月，特朗普政府已將數千美軍以及包括航母福特號在內的近10艘軍艦調派到加勒比海地區。

美國總統特朗普周二(16日)下令對進出委內瑞拉的受制裁油輪實施封鎖，此舉勢將導致美國與委內瑞拉的緊張關係進一步升溫。

美國上周在委內瑞拉外海扣押一艘受制裁的油輪後，實際上已形成禁運，多艘運載數百萬桶原油的油輪為免遭扣押，都停留在委內瑞拉水域內。

特朗普發文前，委內瑞拉總統馬杜羅在一場活動上激動發言：「帝國主義與法西斯右派企圖於委內瑞拉殖民，奪取我們豐富的石油、天然氣、黃金和其他礦產。我們發誓將堅決捍衛國土，在委內瑞拉，和平終將獲得勝利。」

除了加強在加勒比海的軍事部署，美軍亦在靠近委內瑞拉的東太平洋及加勒比海地區，對疑運毒船發動20多次攻擊，超過90人喪生。特朗普早前揚言，美國對委內瑞拉的地面攻擊即將展開。