特朗普下令解密與約翰甘迺迪、馬丁路德金等遇刺有關文件

美國總統特朗普周四(23日)簽署行政命令，解密有關前總統約翰甘迺迪(John F. Kennedy)遇刺案的最後一批機密文件，在他身亡後的60年後，這起案件仍引發陰謀論。簽署的行政命令，也將公布1960年代約翰甘迺迪的胞弟羅拔甘迺迪(Robert F. Kennedy)和民權領袖馬丁路德金 (Martin Luther King Jr.)的暗殺案文件。

特朗普簽署行政命令時表示：「這是件大事吧？很多人多年來一直等待這件事，數十年，一切都將揭露。」過去多年，很多與調查有關的文件相繼公開，但仍有數千份未對外公布，特別是與約翰甘迺迪遇刺有關的文件，涉及國家安全考慮。今次命令要求徹底且完整公開約翰甘迺迪的檔案，無需像他在2017年公佈大部分文件時所接受的文件需經過編輯。