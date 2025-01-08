特朗普不排除使用軍力　控制巴拿馬運河和格陵蘭

美國前總統特朗普即將重返白宮，他在佛羅里達州的海湖莊園舉行記者會，被問到會否以軍事或經濟脅迫手段，以達到「收回」巴拿馬運河和丹麥領土格陵蘭島的控制權時，拒絕排除採取軍事或經濟行動的可能性。
特朗普指，巴拿馬運河對美國至關重要，並聲稱運河由中國營運，他又指，出於國家安全目的，美國亦需要格陵蘭。當被問到會否排除因此使用軍隊時，他表示不會作出承諾，認為可能必須要做某些事。 另外，特朗普提出將加拿大變成美國一個州的想法，認為兩國邊界是人為劃定的線。他又表示，會將墨西哥灣改名為美洲灣。
丹麥首相：丹麥不會出售格陵蘭
美國於1979年將巴拿馬運河區歸還巴拿馬，並於1999年結束共同控制這條戰略航道。巴拿馬總統穆利諾去年底發表聲明重申，巴拿馬運河及毗鄰區域永遠屬於巴拿馬，巴拿馬的主權和獨立不容談判。
格陵蘭則是丹麥自治領土，當地設有大型美軍基地。丹麥首相弗雷澤里克森(Mette Frederiksen)重申，丹麥不會出售格陵蘭，只有格陵蘭人可以決定當地未來。她又指，美國是丹麥最重要和最親密的盟友，不相信美國會使用軍事或經濟力量來確保控制格陵蘭。
至於已宣布辭去黨魁的加拿大總理杜魯多則於社交平台X表示，加拿大毫無可能成為美國的一部分，並指兩國的工人和社區都受惠於美加是最大的貿易及安全伙伴。外長趙美蘭(Melanie Joly)亦指，特朗普不了解加拿大如何成爲一個強國，並稱不會受威脅而退縮。