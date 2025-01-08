特朗普不排除使用軍力　控制巴拿馬運河和格陵蘭

美國前總統特朗普即將重返白宮，他在佛羅里達州的海湖莊園舉行記者會，被問到會否以軍事或經濟脅迫手段，以達到「收回」巴拿馬運河和丹麥領土格陵蘭島的控制權時，拒絕排除採取軍事或經濟行動的可能性。

特朗普指，巴拿馬運河對美國至關重要，並聲稱運河由中國營運，他又指，出於國家安全目的，美國亦需要格陵蘭。當被問到會否排除因此使用軍隊時，他表示不會作出承諾，認為可能必須要做某些事。 另外，特朗普提出將加拿大變成美國一個州的想法，認為兩國邊界是人為劃定的線。他又表示，會將墨西哥灣改名為美洲灣。