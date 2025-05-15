特朗普中東行談「大生意」 獲沙特承諾投資6000億美元 包括歷來最大軍售協議

美國總統特朗普周二展開第二個任期首次中東訪問行程，在沙特阿拉伯首都利雅得與王儲穆罕默德(Mohammad bin Salman)會面，獲沙特價值6,000億美元的投資承諾，包括一項總價值近1,420億美元的軍售協議。全球首富馬斯克、英偉達創辦人黃仁勳和AMD行政總裁蘇姿丰等美國商界巨頭，亦一起會見沙特王室。

沙特承諾將向美國投資6,000億美元，包括近1,420億美元、歷來規模最大軍售協議，十多間防務企業將向沙特提供先進武器及服務，涵蓋海陸空、太空及邊境安全等；美方亦將為沙特軍隊提供廣泛培訓和支援。沙特並將向美國AI數據中心投資200億美元，美國亦會出口價值142億美元的燃氣渦輪機和能源解決方案，以及價值48億美元的波音737-8型飛機。除上述人物，隨特朗普出訪的還有財長貝森特、商務部長盧特尼克、OpenAI CEO阿爾特曼、亞馬遜CEO賈西(Andy Jassy)、Uber CEO科斯羅薩西(Dara Khosrowshahi)，以及Google母公司Alphabet投資總監波拉特(Ruth Porat)等。