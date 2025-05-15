特朗普中東行談「大生意」 獲沙特承諾投資6000億美元 包括歷來最大軍售協議

美國總統特朗普周二展開第二個任期首次中東訪問行程，在沙特阿拉伯首都利雅得與王儲穆罕默德(Mohammad bin Salman)會面，獲沙特價值6,000億美元的投資承諾，包括一項總價值近1,420億美元的軍售協議。全球首富馬斯克、英偉達創辦人黃仁勳和AMD行政總裁蘇姿丰等美國商界巨頭，亦一起會見沙特王室。
沙特承諾將向美國投資6,000億美元，包括近1,420億美元、歷來規模最大軍售協議，十多間防務企業將向沙特提供先進武器及服務，涵蓋海陸空、太空及邊境安全等；美方亦將為沙特軍隊提供廣泛培訓和支援。沙特並將向美國AI數據中心投資200億美元，美國亦會出口價值142億美元的燃氣渦輪機和能源解決方案，以及價值48億美元的波音737-8型飛機。除上述人物，隨特朗普出訪的還有財長貝森特、商務部長盧特尼克、OpenAI CEO阿爾特曼、亞馬遜CEO賈西(Andy Jassy)、Uber CEO科斯羅薩西(Dara Khosrowshahi)，以及Google母公司Alphabet投資總監波拉特(Ruth Porat)等。
全面撤銷對敘利亞制裁
特朗普其後出席投資論壇，提到中東地區事務時突宣布將全面撤銷對敘利亞制裁，指制裁已發揮作用，現在是時候讓敘國重新出發，「我將下令結束對敘利亞的制裁，讓他們有成就偉大的機會。祝敘利亞好運，給我們帶來驚喜吧」。特朗普是應沙特王儲的要求，解除對敘利亞的制裁。美國於敘利亞巴沙爾時期對該國實施嚴厲制裁，巴沙爾去年12月被推翻後相關措施仍維持，而沙特曾多次要求美國解除制裁。
英偉達向沙特出售數以十萬計晶片
除了沙特，特朗普此行另外兩站是卡塔爾和阿聯酋，均是銳意發展科技的富有國家，美國的先進晶片正好迎合這些國家的推進AI發展。特朗普點名感謝黃仁勳，英偉達將向沙特出售數以十萬計晶片，首批約1.8萬塊最先進的Blackwell人工智能晶片，會提供予沙特主權基金剛成立的AI企業Humain。另彭博引述消息指，特朗普計劃批准阿聯酋購買大量先進的英偉達人工智能晶片。