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國際
2024-11-07 18:19:35

特朗普主義籠罩下 民主黨精英化 與基層勞工脫節是敗選原因｜美國大選2024

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Lady Gaga在大選舉行前一天出席賀錦麗於賓夕法尼亞州費城的競選集會。(資料圖片)

Lady Gaga在大選舉行前一天出席賀錦麗於賓夕法尼亞州費城的競選集會。(資料圖片)

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今屆美國大選，民主黨慘敗，有哪些「死因」？臨危受命代拜登上陣的賀錦麗，一如部分黨內人士早前預料在搖擺州全數敗陣，普選票也大幅流失。有分析指，過去4年，即使特朗普不在位，美國社會仍是籠罩在「特朗普主義」之下，再者，連續4位民主黨候選人都是法律專家，精英階層形象被勞工選民認為「離地」，都是失掉選票的原因。

造勢活動如巨星演唱會

Lady GagaBeyoncé、珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)等美國流行樂壇天后，以及名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)等巨星，選前先後為賀錦麗站台，星光熠熠，陣容比8年前的希拉莉以及4年前的拜登還厲害，每晚競選活動都有神秘嘉賓亮相，就像免費天王巨星演唱會，吸引大批粉絲到場。

民主黨推銷一個不真實的賀錦麗？

《華爾街日報》評論員斯威姆(Barton Swaim)指出，以荷李活明星、主流媒體、精英專家以及領袖人物的影響力，推銷一個沒有顯著政績、欠缺選戰政治手腕、且受困於施政失誤責任的候選人。民主黨陣營努力說服選民接受一個不是真實的賀錦麗，在不利形勢下，難以挑戰同樣不受歡迎的特朗普。

賀錦麗上月25日在德州候斯頓舉行造勢大會，Beyoncé與歌手Kelly Rowland一同撐場。(資料圖片) 賀錦麗上月25日在德州候斯頓舉行造勢大會，Beyoncé到來站台。(資料圖片) 賀錦麗上月25日在德州候斯頓舉行造勢大會，Beyoncé到來站台。(資料圖片) 賀錦麗上月25日在德州候斯頓舉行造勢大會，Beyoncé與歌手Kelly Rowland一同撐場，掀起高潮。(資料圖片) Lady Gaga與未婚夫Michael Polansky在大選舉行前一天出席賀錦麗於賓夕法尼亞州費城的競選集會。(資料圖片)

美國籠罩在「特朗普主義」氛圍中

特朗普是美國史上第2位連任失敗後再當選的總統。事實上，美國過去8年一直籠罩在「特朗普主義」氛圍中，從經貿、關稅到外交，拜登政府使用不同手法執行特朗普政策，其中內政方面，大灑金錢創造就業機會，製造業回歸美國，都是特朗普任期的施政方向。然而，特朗普執政期間，烏克蘭以及中東沒有戰爭，美國也未見通脹。

特朗普副手萬斯的魅力

特朗普的影響與「讓美國再次偉大」(MAGA)浪潮不散，不僅有年輕世代擁戴，連不屬於共和黨的非裔及拉丁裔男性也被「圈粉」，民主黨以及自由派過去10年出了甚麼問題？或可從明年1月將成為1953年尼克遜(Richard Nixon)之後，美國最年輕的副總統萬斯身上找到答案。

共和黨的萬斯與民主黨的賀錦麗，各自代表美國社會不同階層與世代的人物。萬斯未做滿一屆聯邦參議員的政治經歷比賀錦麗還淺，但他用一本前半生回憶錄《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis)，寫出白人勞工階層翻身無望的悲嗚，他強調的美國傳統家庭與文化危機，正是特朗普風潮久久不散的背後因素之一。

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名嘴奧花雲費在大選舉行前一天出席賀錦麗於賓夕法尼亞州費城的競選集會。(資料圖片) 名嘴奧花雲費在大選舉行前一天出席賀錦麗於賓夕法尼亞州費城的競選集會。(資料圖片) Lady Gaga在大選舉行前一天到賓夕法尼亞州費城為賀錦麗站台。(資料圖片) Lady Gaga在大選舉行前一天到賓夕法尼亞州費城為賀錦麗站台。(資料圖片) 名嘴奧花雲費在大選舉行前一天出席賀錦麗於賓夕法尼亞州費城的競選集會。(資料圖片)

特朗普的政治手

《紐約時報》報道，特朗普欽點的副手萬斯，在4個月選戰期間共主持44場籌款集會、接受至少149次媒體訪問，還在賓夕法尼亞、密歇根、北卡羅來納、威斯康辛及亞利桑那等搖擺州份舉辦了70多場造勢集會，萬斯的印度裔妻子、子女、寵物以及曾有酗酒和服藥惡習的母親不時撐場。這樣強勢拉票，已證明他是有能力和毅力的政治人物。

再者，萬斯過去曾多次批評特朗普，但特朗普仍力挺他參選聯邦參議員，最後更選擇他擔任副手，顯示特朗普「觸摸不到」與「務實」兩者兼備的政治手腕。

與基層走遠 民主黨「離地」

美國即將進入特朗普2.0時代，背後有經濟、社會等因素，民主黨也有不少缺失。奧巴馬2008年上任以來，輿論認為民主黨精英化趨勢明顯，奧巴馬、希拉莉、拜登、賀錦麗連續4位總統候選人都有法律背景，高等教育法律專才「當家」，身邊多是既得利益者，高舉「平權」、「成就」與「民主」等進步價值，但背後意涵是「你的失敗源自你不努力」，與基層勞工愈行愈遠，過去挺民主黨的工會今屆很多再度支持共和黨。

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