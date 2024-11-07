特朗普主義籠罩下 民主黨精英化 與基層勞工脫節是敗選原因｜美國大選2024

Lady Gaga在大選舉行前一天出席賀錦麗於賓夕法尼亞州費城的競選集會。(資料圖片)

今屆美國大選，民主黨慘敗，有哪些「死因」？臨危受命代拜登上陣的賀錦麗，一如部分黨內人士早前預料在搖擺州全數敗陣，普選票也大幅流失。有分析指，過去4年，即使特朗普不在位，美國社會仍是籠罩在「特朗普主義」之下，再者，連續4位民主黨候選人都是法律專家，精英階層形象被勞工選民認為「離地」，都是失掉選票的原因。 造勢活動如巨星演唱會 Lady Gaga、Beyoncé、珍妮花洛庇絲(Jennifer Lopez)等美國流行樂壇天后，以及名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)等巨星，選前先後為賀錦麗站台，星光熠熠，陣容比8年前的希拉莉以及4年前的拜登還厲害，每晚競選活動都有神秘嘉賓亮相，就像免費天王巨星演唱會，吸引大批粉絲到場。 民主黨推銷一個不真實的賀錦麗？ 《華爾街日報》評論員斯威姆(Barton Swaim)指出，以荷李活明星、主流媒體、精英專家以及領袖人物的影響力，推銷一個沒有顯著政績、欠缺選戰政治手腕、且受困於施政失誤責任的候選人。民主黨陣營努力說服選民接受一個不是真實的賀錦麗，在不利形勢下，難以挑戰同樣不受歡迎的特朗普。

美國 籠罩在「特朗普主義」氛圍中 特朗普是美國史上第2位連任失敗後再當選的總統。事實上，美國過去8年一直籠罩在「特朗普主義」氛圍中，從經貿、關稅到外交，拜登政府使用不同手法執行特朗普政策，其中內政方面，大灑金錢創造就業機會，製造業回歸美國，都是特朗普任期的施政方向。然而，特朗普執政期間，烏克蘭以及中東沒有戰爭，美國也未見通脹。 特朗普副手萬斯的魅力 特朗普的影響與「讓美國再次偉大」(MAGA)浪潮不散，不僅有年輕世代擁戴，連不屬於共和黨的非裔及拉丁裔男性也被「圈粉」，民主黨以及自由派過去10年出了甚麼問題？或可從明年1月將成為1953年尼克遜(Richard Nixon)之後，美國最年輕的副總統萬斯身上找到答案。 共和黨的萬斯與民主黨的賀錦麗，各自代表美國社會不同階層與世代的人物。萬斯未做滿一屆聯邦參議員的政治經歷比賀錦麗還淺，但他用一本前半生回憶錄《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis)，寫出白人勞工階層翻身無望的悲嗚，他強調的美國傳統家庭與文化危機，正是特朗普風潮久久不散的背後因素之一。

特朗普的政治手 腕 《紐約時報》報道，特朗普欽點的副手萬斯，在4個月選戰期間共主持44場籌款集會、接受至少149次媒體訪問，還在賓夕法尼亞、密歇根、北卡羅來納、威斯康辛及亞利桑那等搖擺州份舉辦了70多場造勢集會，萬斯的印度裔妻子、子女、寵物以及曾有酗酒和服藥惡習的母親不時撐場。這樣強勢拉票，已證明他是有能力和毅力的政治人物。 再者，萬斯過去曾多次批評特朗普，但特朗普仍力挺他參選聯邦參議員，最後更選擇他擔任副手，顯示特朗普「觸摸不到」與「務實」兩者兼備的政治手腕。 與基層走遠 民主黨「離地」 美國即將進入特朗普2.0時代，背後有經濟、社會等因素，民主黨也有不少缺失。奧巴馬2008年上任以來，輿論認為民主黨精英化趨勢明顯，奧巴馬、希拉莉、拜登、賀錦麗連續4位總統候選人都有法律背景，高等教育法律專才「當家」，身邊多是既得利益者，高舉「平權」、「成就」與「民主」等進步價值，但背後意涵是「你的失敗源自你不努力」，與基層勞工愈行愈遠，過去挺民主黨的工會今屆很多再度支持共和黨。