特朗普主義籠罩下 民主黨精英化 與基層勞工脫節是敗選原因｜美國大選2024

美國 籠罩在「特朗普主義」氛圍中

特朗普是美國史上第2位連任失敗後再當選的總統。事實上,美國過去8年一直籠罩在「特朗普主義」氛圍中,從經貿、關稅到外交,拜登政府使用不同手法執行特朗普政策,其中內政方面,大灑金錢創造就業機會,製造業回歸美國,都是特朗普任期的施政方向。然而,特朗普執政期間,烏克蘭以及中東沒有戰爭,美國也未見通脹。

特朗普副手萬斯的魅力

特朗普的影響與「讓美國再次偉大」(MAGA)浪潮不散,不僅有年輕世代擁戴,連不屬於共和黨的非裔及拉丁裔男性也被「圈粉」,民主黨以及自由派過去10年出了甚麼問題?或可從明年1月將成為1953年尼克遜(Richard Nixon)之後,美國最年輕的副總統萬斯身上找到答案。

共和黨的萬斯與民主黨的賀錦麗,各自代表美國社會不同階層與世代的人物。萬斯未做滿一屆聯邦參議員的政治經歷比賀錦麗還淺,但他用一本前半生回憶錄《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis),寫出白人勞工階層翻身無望的悲嗚,他強調的美國傳統家庭與文化危機,正是特朗普風潮久久不散的背後因素之一。