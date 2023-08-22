特朗普交20萬美金保釋前往喬治亞州自首　警長：將不會有特殊禮遇

特朗普自四月以來第四度面臨刑事起訴

這將是特朗普自四月以來第四度面臨刑事起訴，使他成為美國歷史上第一位面臨起訴的前總統。儘管特朗普仍然是共和黨總統提名的領先候選人，然而他在包括紐約、佛羅里達和華盛頓特區都有官司正在進行，也引起了媒體的廣泛關注。

由於特朗普多次利用社交媒體攻擊參與他刑事案件的相關人員，近期像是富爾頓縣地方檢察官威利斯（Fani Willis）、喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)等等，威利斯及特朗普的辯護律師和法官簽署的保證金協議中特別提到，特朗普不得恐嚇本案的共同被告、證人或受害者，包含在社交媒體上的發文或轉發。特朗普原本將在首場共和黨初選辯論後的第二天前往喬治亞州，但他現在決定不參加這場辯論，直接前往富爾頓縣監獄自首。富爾頓縣治安官辦公室發佈新聞稿表示，當特朗普自首時，監獄周圍地區將被「嚴格封鎖」。不過預計特朗普不會在那裡停留太多時間，由於他的保釋金已經確定，一旦手續程序完成就可以獲釋。

特朗普過去在紐約州法院以及邁阿密和華盛頓聯邦法院出庭時都受到禮遇，在被拘留期間沒有被要求戴上手銬並拍照。對此喬治亞州官員表示，特朗普將受到與該州其他被指控犯罪的人一樣的待遇。富爾頓縣警長拉巴特（Patrick Labat）在本月稍早的記者會上表示：「除非有人告訴我不同​​的說法，否則我們都會遵循正常做法，無論你的身份如何，我們都會為你準備一張照片。」

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