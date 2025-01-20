特朗普今就任定奪 TikTok暫停美國服務

中國公司字節跳動持有的短片分享平台TikTok，在美國「不賣即禁」法令於周日零時生效前約2小時，自行暫停在美國的服務，同時在蘋果和Google的手機應用程式商店下架。今天宣誓就任美國總統的特朗普表示，或會即日宣布暫緩執行禁令90天。 美國聯邦最高法院上周五駁回TikTok的上訴，該公司須在1月19日前出售或在美國停運。拜登政府之前稱不會執行禁令，交由下屆政府決定。TikTok在死線前自行暫停服務，用戶周日打開TikTok程式時，畫面變成黑色，並彈出告示，通知用戶TikTok在美國被禁用的法例已生效，遺憾地用戶目前未能使用，但幸運地總統特朗普表示他宣誓就任後，將與TikTok尋找方法令其恢復服務，請用戶持續關注。 由字節跳動持有的剪接應用程式「剪映」(CapCut)和社交平台「檸檬8」(Lemon8)亦同時停止運作和下架。在TikTok遭禁用前，有不少用戶轉用「檸檬8」，以替代TikTok。



美國VPN搜尋量暴增 兒童青年報警訴苦 TikTok在美國擁有1.7億用戶，對透過該平台賺錢的小商戶和網紅影響甚大，一般用戶也很不習慣沒有TikTok的生活。有指美國對VPN(虛擬私人網絡)在Google的搜尋量明顯暴升，期望隱藏IP位址能「翻牆」使用，也有不少兒童和青少年打911熱線報案投訴。不過，有網民稱，即使裝了VPN也不能使用TikTok。報道指，美國各地的911報案中心接到不少非緊急電話，包括青少年和兒童「訴苦」無得用TikTok。例如在明尼蘇達州，一名報案者語無倫次地訴說對TikTok的喜歡。當局呼籲大家停止為「非危急事情」打911緊急熱線。有網紅則拍片痛哭失去TikTok。網民反應兩極，有人認為關閉TikTok是錯誤決定，導致有人濫用911，反映決策者考慮不周。另有人說「他們應該建立X(前稱Twitter)帳戶」、「這不是世界末日」。也有人說，「它(TikTok)只是個應用程式」。 特朗普在禁令生效前一天受訪稱，很大可能暫緩執行TikTok禁令90天，他認為這是適當做法，「若我決定這樣做，可能在周一宣布」。有消息指，TikTok行政總裁周受資獲邀出席特朗普就職禮，反映他與特朗普關係不錯。TikTok被「關閉」是美國前所未有的行動，有分析認為今次禁令對中美關係有影響，開了先例，特朗普上台後也可對其他中國公司營運的應用程式實施禁令或要求轉售。



特朗普擬上任100天內訪華 特朗普在首個任期向中國開打關稅戰影響兩國關係，外界觀望他第二個任期的中國政策，其內閣官員不乏對華鷹派人士。《華爾街日報》引述消息人士稱，特朗普向顧問表示，有意在上任100天內到訪中國，但還未有敲定。特朗普在首個任期上任不足一年，於2017年訪問中國。外交部上周五宣布，國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將出席特朗普就職典禮。之前有指特朗普在當選後不久，曾邀請習近平親身出席。另外，習近平上周五應約與特朗普通電話。習近平指兩人都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。 特朗普展開第二個任期，外界預料將改變國際政壇和外交的現狀。他未上任已威脅對中國、墨西哥和加拿大徵收關稅，加國總理杜魯多落台可說由他間接導致。至於國內，傳媒日前報道特朗普就職首天可能簽署多達百個行政命令，惟副總統萬斯卻稱，沒有那麼多，只有「數十項」。非法移民是特朗普主要「開刀」對象之一，有報道指他周二會先從有大量非法移民人口的芝加哥展開拘捕。但候任移民及海關執法局局長、「邊境沙皇」霍曼接受《華盛頓郵報》訪問時稱，因地點已外洩，會重新考慮有關行動。

