特朗普佛州打高球附近爆槍擊無人受傷　一名男子被捕疑企圖暗殺

美國前總統、共和黨總統候選人特朗普周日(15日)在他位於佛羅里達州西棕櫚灘高爾夫俱樂部打波期間，附近發生開槍事件，無人受傷。聯邦調查局相信，今次似乎是針對特朗普的企圖暗殺事件，正展開調查。

事發在當地15日下午約1時半當時特朗普正他所擁有的高爾夫俱樂部Mar-a-Lago estate內打球。執法部門召開記者會交代事件，指槍手當時藏身在高爾夫球場邊界附近的叢林中，距離特朗普約360至450米，負責保護特朗普的特勤局人員與槍手駁火，開了4槍，槍手之後坐車逃離現場，最後在附近一條高速公路被警方拘捕。警方在現場發現一枝AK-47步槍、兩個背包，以及一個有攝錄功能的運動相機等物品。警方指有人被捕，但未有透露疑犯身份和動機等詳情。傳媒引述消息指，被捕的是一名來自夏威夷的58歲白人男子Ryan Routh。