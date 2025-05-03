特朗普傳動員逾6000陸軍　擬79歲生日當天閱兵

美國陸軍據傳規劃於6月14日舉行大閱兵，當天也是總統特朗普79歲生日。（圖／美聯社）

美國陸軍正規劃於6月14日舉行大規模軍事閱兵，這天不僅是美國陸軍成立250周年紀念日，同時也是總統特朗普79歲生日。根據《美聯社》取得的規劃文件，此次閱兵將動員超過6,600名士兵、至少150輛軍車及50架直升機參與。

這份日期顯示4月29日和30日的未公開規劃文件指，閱兵活動預計在華盛頓特區國家廣場舉行，其中包含7支軍樂隊演出，以及可能有數千名平民參與。陸軍發言人華倫（Steve Warren）5月1日表示，目前尚未做出最終決定。

2017年曾計劃又取消

根據規劃，此次閱兵將從全國各地調派至少11個軍團和師的部隊參與，包括史崔克裝甲車營、戰車營、布萊德利戰車步兵營等單位。此外，還將安排「金牌騎士」傘兵跳傘表演，以及民間歷史車輛、軍事院校學生和歷史重演團體的參與。