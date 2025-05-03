特朗普傳動員逾6000陸軍　擬79歲生日當天閱兵

美國陸軍正規劃於6月14日舉行大規模軍事閱兵，這天不僅是美國陸軍成立250周年紀念日，同時也是總統特朗普79歲生日。根據《美聯社》取得的規劃文件，此次閱兵將動員超過6,600名士兵、至少150輛軍車及50架直升機參與。
這份日期顯示4月29日和30日的未公開規劃文件指，閱兵活動預計在華盛頓特區國家廣場舉行，其中包含7支軍樂隊演出，以及可能有數千名平民參與。陸軍發言人華倫（Steve Warren）5月1日表示，目前尚未做出最終決定。
2017年曾計劃又取消
根據規劃，此次閱兵將從全國各地調派至少11個軍團和師的部隊參與，包括史崔克裝甲車營、戰車營、布萊德利戰車步兵營等單位。此外，還將安排「金牌騎士」傘兵跳傘表演，以及民間歷史車輛、軍事院校學生和歷史重演團體的參與。
這並非特朗普首次推動大規模軍事閱兵。他2017年於法國觀看一場閱兵後，就曾表示希望在賓夕法尼亞大道舉辦更盛大的閱兵活動。不過當時的計劃因預估成本高達9,200萬美元（約7.13億港元）等後勤問題而取消。
或需付「道路修復費用」
華盛頓特區市長鮑澤（Muriel Bowser）4月時曾確認，行政部門已就6月14日的閱兵活動與市政府接洽。她特別提到，若要出動坦克，必須「附帶數百萬美元的道路修復費用」。
特朗普1日晚間在Truth Social平台發文表示：「我們將重新開始慶祝我們的勝利！」他沒有提及6月14日的計劃，但承諾將把5月8日的歐戰勝利日改名為「二戰勝利日」，並將11月11日的退伍軍人節改為「一戰勝利日」。
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